Em Davos, Randon lidera debate sobre descarbonização e transição energética

Em um momento em que as mudanças climáticas emergem como principal risco global para a próxima década, o Fórum Econômico Mundial de 2025 reúne em Davos, entre 20 e 24 de janeiro, algumas das principais lideranças empresariais e governamentais para discutir os rumos da economia mundial.

Com foco na necessidade urgente de cooperação para enfrentar a crise climática, esta edição do encontro abordará temas como desinformação sobre o clima, fenômenos meteorológicos extremos e a importância de uma transição energética justa e equitativa.

Neste cenário em que o Brasil tem buscado fortalecer seu papel como potência verde e polo de inovação sustentável, representantes do país marcarão presença no evento em agendas bastante focadas em soluções e propostas para ampliar a sustentabilidade em setores diversos. É o caso da Randoncorp, que integra a recém-criada Brazil House, primeiro espaço exclusivo do país na Promenade, principal rua da pequena cidade.

Da mobilidade ao clima global

Daniel Randon, CEO da companhia que já participou do Fórum em 2023 debatendo transição equitativa e economia sustentável, retorna este ano como palestrante na programação oficial, em painel ao lado de lideranças globais como Benoit Bazin, CEO da Saint-Gobain, e Damilola Ogunbiyi, representante especial do Secretário-Geral da ONU.

A conversa será moderada por Jason Bordoff, diretor do Centro de Política Energética Global da Universidade de Columbia. "Nossa participação em Davos busca mostrar como os investimentos em tecnologia e inovação estão potencializando tanto o nosso crescimento sustentável quanto o de nossos parceiros de negócios", destaca Daniel.

Fundada em 1949 com a fabricação de carroças de madeira pelos irmãos Hercílio e Raul Randon, a Randoncorp transformou-se em uma das maiores fabricantes de implementos rodoviários do Brasil. Sob a liderança da segunda geração da família, desenvolve atualmente desde autopeças até serviços financeiros e pesquisa em materiais e eletromobilidade.

De Davos a Belém, COP30 pauta na Suíça

A presença de empresas brasileiras ganha especial relevância considerando a proximidade da COP 30, que será realizada em Belém do Pará, em novembro de 2025. A Randoncorp também é uma das apoiadoras da Brazil House, realizada em parceria com BTG Pactual, Ambipar, Be8, Gerdau, JHSF e Vale, que busca posicionar o Brasil como destino atrativo para investimentos e líder em discussões sobre sustentabilidade e inovação.

Na programação do espaço, a Randoncorp participará de painéis sobre eletromobilidade com a Volvo e discussões sobre inovação e descarbonização junto à B&8 e Gerdau, reforçando seu compromisso com a transição energética e o desenvolvimento sustentável do setor de transportes.