Por que Davos? Entenda como a estação suíça passou a sediar o Fórum Econômico Mundial

Chama atenção o fato de Davos ter se consolidado como sede do evento, apesar de suas limitações logísticas. Primordialmente, a escolha de Davos como sede está ligada à visão de Schwab, que utilizou sua "teoria dos stakeholders" para orientar o Fórum. Segundo essa abordagem, empresas devem servir a todos os públicos relacionados, como acionistas, funcionários, fornecedores e comunidades, promovendo um modelo de gestão socialmente responsável.

Com apenas 11 mil habitantes e localizada a cerca de 150 quilômetros de Zurique, o acesso à cidade é relativamente complexo, especialmente durante o inverno, quando as nevascas podem complicar o trajeto nas estradas montanhosas. A infraestrutura hoteleira também é modesta para um evento dessa dimensão – cerca de 90 hotéis precisam acomodar mais de 2.500 participantes durante o Fórum.

No entanto, essas características que poderiam ser vistas como desvantagens acabaram se tornando parte da identidade única do encontro. O isolamento geográfico e o ambiente intimista proporcionado pela pequena cidade favorecem as interações próximas entre os participantes, algo valorizado por Schwab desde o início. Os hotéis boutique e chalés exclusivos, embora limitados em número, conferem mais privacidade e discrição aos líderes mundiais e executivos que participam do evento.

A segurança também é um fator importante: o terreno montanhoso e o acesso restrito facilitam o controle e a proteção dos participantes, uma preocupação crucial para um evento que reúne tantas autoridades globais. Além disso, o governo suíço fornece apoio significativo em termos de segurança e infraestrutura durante o Fórum.