Pacto Global da ONU promove maior evento brasileiro de sustentabilidade em Nova York

O Pacto Global da ONU – Rede Brasil realiza nos dias 19 e 20 de setembro o SDGs in Brazil 2024, maior evento brasileiro de sustentabilidade corporativa no exterior. O encontro acontecerá no Delegates Dining Room, na sede da ONU em Nova York, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, com foco no progresso das organizações rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A EXAME é parceira de mídia deste evento, que contará com a apresentação do segundo ano do Relatório Ambição 2030. Este relatório traz indicadores da estratégia formada por dez grandes movimentos que visam acelerar as metas da Agenda 2030. Além disso, outro tema central será a agenda ‘anti-woke’, com discussões sobre o impacto de movimentos que se opõem a causas sociais e ambientais, como direitos LGBTQIA+ e mudanças climáticas.

Destaques do evento

Entre os nomes de destaque estão o ministro do STF Luís Roberto Barroso, discutindo sobre novas tecnologias e sustentabilidade, e o ator Lázaro Ramos, abordando como comunicar temas socialmente invisíveis. Georg Kell, fundador do Pacto Global, será o keynote speaker, e outros nomes incluem a presidenta do Banco do Brasil Tarciana Medeiros e jornalistas da Globo, como Sandra Coutinho e Aline Midlej.

Relatório Ambição 2030 e os Movimentos da Agenda 2030

O Relatório Ambição 2030 mostra que 68% das organizações estão comprometidas com os Movimentos do Pacto Global. O número de compromissos assinados pelas empresas também cresceu 99%, com 519 compromissos firmados no último ano. O relatório, com base nas respostas de empresas envolvidas, aponta que 70% das companhias acreditam que o movimento contribui significativamente para o avanço em sustentabilidade.

Bioeconomia, COP30 e sustentabilidade

Além dos debates sobre bioeconomia na Amazônia, saúde e resiliência climática, o evento abordará a preparação para a COP30, que ocorrerá em Belém, em 2025. São esperadas mais de 800 pessoas, incluindo lideranças empresariais e governamentais, para discutir temas centrais como meio ambiente, direitos humanos e finanças sustentáveis.