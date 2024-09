Pacto Global e Suzano lançam iniciativa para promoção dos direitos humanos na cadeia florestal

Foi anunciada nesta sexta-feira, 20, em Nova York, com o apoio da Organização Internacional do Trabalho (OIT), uma iniciativa entre o Pacto Global da ONU - Rede Brasil e a Suzano para a promoção dos direitos humanos na cadeia florestal.

A iniciativa, lançada no ‘SDGs in Brazil 2024’ - encontro de sustentabilidade corporativa realizado no Delegates Dining Room, dentro da sede da ONU - se propõe, com a ajuda de uma colaboração intersetorial, a melhorar a escuta e a assistência a trabalhadores do setor florestal, estimular a promoção e conscientização da oferta de trabalho em condições adequadas no setor.

O projeto tem foco na implementação de um programa para identificar, prevenir e mitigar riscos de violações de direitos humanos na cadeia florestal brasileira. A mobilização, segundo os envolvidos, reforça o alinhamento da companhia e de seus fornecedores aos Princípios Orientadores da ONU e ao Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), normativa do Green Deal Europeu, que exigem de organizações privadas e públicas ações concretas e responsáveis em prol do cumprimento dos direitos humanos, e buscam ampliar a conscientização em o setor.

“Essa construção com a Suzano é muito sólida e nasce após quase um ano de conversas da empresa com a equipe do Pacto Global, com organizações internacionais, para entendermos qual é o real desafio da agenda e como a gente consegue realmente mobilizar o setor empresarial para ter uma transformação de trabalho decente na cadeia da silvicultura", diz Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU – Rede Brasil.

Grupo setorial

O Pacto Global da ONU - Rede Brasil, completa Pereira, "vai lançar em breve um grupo setorial com um foco em direitos humanos, que será liderado pela Suzano, e dados os desafios dessa pauta e de meio ambiente, que estamos enfrentando cada vez mais no Brasil, precisamos de empresas líderes engajando e promovendo realmente uma transformação setorial.”

A iniciativa prevê a formação de um Grupo de Trabalho Florestal para promover uma mobilização setorial e intersetorial que abordará questões regionais. Com foco inicial no setor florestal nos estados da Bahia, do Espírito Santo e de Minas Gerais, que atualmente abrange mais de 390 mil hectares de área plantada e emprega mais de 5 mil pessoas. O objetivo, segundo a Suzano, é transformar a atividade econômica local em um exemplo de sustentabilidade social e um modelo de transformação positiva.

“A Suzano tem promovido condições de trabalho seguras e justas, assegurando o cumprimento e devida diligência dos direitos humanos não somente dentro da companhia, mas na cadeia de valor florestal. Por entendermos que esses direitos são além de uma responsabilidade, um elemento essencial para o futuro da nossa sociedade, estamos empenhados em engajar mais players nessa agenda’’, afirma Fernando Bertolucci, vice-presidente de Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação da Suzano.