COP27: guia ensina as empresas a participar da conferência; baixe gratuitamente

A Iniciativa Empresarial em Clima (IEC) – que é composta por CEBDS, CDP Latin America, FGV EAESP, Instituto Ethos e Pacto Global da ONU no Brasil – divulga o novo Guia de Participação Empresarial na COP27. O documento, que é o resultado direto da colaboração entre instituições empresariais, procura auxiliar as empresas a se inteirar da Conferência do Clima que acontecerá dos dias 6 a 18 de novembro em Sharm El-Sheikh, no Egito.

Com cerca de 30 páginas, a publicação quer nortear a participação do setor empresarial na COP27 e ajudar as empresas a identificar oportunidades de ação com relação às mudanças climáticas. O material também traz uma atualização sobre outras publicações feitas pelo IEC.

O Guia de Participação Empresarial na COP27 traz detalhes do evento e o que será discutido – assim, as empresas podem participar como observadoras das repercussões. Além disso, o material destaca os principais objetivos e pontos de negociação da COP27, como financiamento, mitigação e adaptação, sobretudo em países em desenvolvimento.

Como as empresas podem participar da COP27?

A COP é um evento que desperta interesse das empresas comprometidas com a agenda climática pela relevância do evento. O documento mostra como existem oportunidades de participação e de negócios, além de trazer expectativas sobre o que pode acontecer nesta edição.

A Conferência do Clima tem dado espaço cada vez maior para os diferentes atores da sociedade civil, que vão desde o setor privado até os governos. Por isso, as empresas têm participado cada vez mais, buscando oportunidades como novos mercados, investimento em tecnologias de baixo consumo energético e novas fontes de energia renovável.

Para acessar ao documento na íntegra, basta clicar aqui.

