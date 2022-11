COP27: Agenda de Adaptação visa impactar 4 bilhões de pessoas em comunidades vulneráveis ​​ao clima

De Sharm el-Sheikh

A Presidência da COP27 lança nesta terça-feira, 8, a Agenda de Adaptação de Sharm-El-Sheikh apoiada por mais de 2.000 organizações em 131 países na campanha Race to Resilience. A novidade descreve 30 Resultados de Adaptação para aumentar a resiliência de 4 bilhões de pessoas que vivem nas comunidades mais vulneráveis ​​ao clima até 2030.

Cada resultado apresenta soluções que podem ser adotadas em nível local para responder aos contextos climáticos locais e entregar a transformação de sistemas necessária para proteger comunidades vulneráveis ​​contra os riscos climáticos, como calor extremo, seca, inundações ou clima extremo.

A EXAME está na COP27, da ONU. Acesse a página especial e saiba tudo o que acontece no mais importante evento de mudanças climáticas, sustentabilidade e sociedade

Os 30 Resultados de Adaptação incluem metas globais urgentes para 2030 relacionadas a:

Transição para uma agricultura sustentável e resiliente ao clima que pode aumentar os rendimentos em 17% e reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em 21%, sem expandir as fronteiras agrícolas e melhorando os meios de subsistência, incluindo os pequenos agricultores;

Proteger e restaurar cerca de 400 milhões de hectares em áreas críticas apoiando comunidades indígenas e locais com o uso de soluções baseadas na natureza para melhorar a segurança hídrica e os meios de subsistência e transformar 2 bilhões de hectares de terra em gestão sustentável;

Proteger 3 bilhões de pessoas instalando sistemas inteligentes e de alerta antecipado;

Investir US$ 4 bilhões para garantir o futuro de 15 milhões de hectares de manguezais por meio de ações coletivas para deter a perda, restaurar, dobrar a proteção e garantir financiamento sustentável para todos os manguezais existentes.

Expandir o acesso à cozinha limpa para 2,4 bilhões de pessoas por meio de pelo menos US$ 10 bilhões/ano em financiamento inovador.

Mobilizar até US$ 300 bilhões necessários em fontes públicas e privadas para adaptação e resiliência e estimular 2.000 das maiores empresas do mundo a integrar o risco climático físico e desenvolver planos de adaptação acionáveis.

“É nossa aspiração que a Agenda de Adaptação de Sharm-El-Sheikh represente uma contribuição significativa para melhorar a ação global sobre adaptação e resiliência como uma prioridade máxima. A Estamos interessados em desenvolver um arranjo de governança para garantir a continuidade no escopo, prioridades e relatórios", disse Sameh Shoukry, presidente da COP27 e Ministro das Relações Exteriores do Egito.

Para Simon Stiell, secretário executivo da UNFCCC, a Agenda de Adaptação de Sharm el-Sheikh coloca firmemente as principais necessidades humanas em seu núcleo, juntamente com ações concretas e específicas no terreno para construir resiliência às mudanças climáticas.

"A Agenda de Adaptação delineia múltiplas ações e combina os compromissos de governos e partes interessadas não-Parte em uma visão conjunta e um plano conjunto. Precisamos de todas as partes interessadas a bordo para lidar com os impactos atuais e futuros das mudanças climáticas, e este é um excelente exemplo de como isso pode acontecer", afirma.