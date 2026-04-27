Conheça o maior sistema subterrâneo de controle de cheias do mundo

Localizado em Kasukabe, a cerca de 30km de Tóquio, o G-Cans é o maior sistema subterrâneo de desvio de inundações do mundo. Situada a 50m de profundidade e com 6,3km de extensão, essa infraestrutura monumental protege a área metropolitana funcionando como um gigantesco túnel de desvio hídrico. Sob a perspectiva da engenharia, a estrutura foi dimensionada considerando padrões de segurança muito superiores aos praticados em diversos países da Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, refletindo a realidade japonesa de ter que resistir a tufões frequentes que atravessam uma topografia desafiadora em formato de “concha”.

O sistema é composto por quatro elementos principais. A captação da água dos rios locais ocorre por meio de grandes silos subterrâneos, acionados quando os níveis máximos são atingidos, direcionando o volume excedente por túneis de interligação até um reservatório com dimensões equivalentes a dois campos de futebol. Esse espaço funciona como uma câmara de amortecimento, reduzindo a velocidade do fluxo. As 59 colunas de concreto que sustentam o tanque também minimizam a turbulência e dissipam a energia da água. Por fim, já em condições hidráulicas mais estáveis, um sistema de bombas de alta potência descarrega o excedente no Rio Edogawa, principal válvula de escape da região.

Essa lógica de amortecimento não é estranha ao Brasil: reservatórios em São Paulo e no Rio de Janeiro operam sob o mesmo princípio de retenção e liberação gradual. No entanto, enquanto no Brasil se adota frequentemente uma filosofia de "mitigação de danos", admitindo eventuais cheias, o G-Cans põe em prática uma política de “Dano Zero”, mesmo que isso resulte em redundâncias operacionais. A solução japonesa dá grande importância à governança e à manutenção, valorizando também a atualização tecnológica constante. Esse cuidado contrasta com tragédias resultantes do descaso, como a que ocorreu no Rio Grande do Sul em 2024, agravada pela descontinuidade da manutenção do seu sistema de proteção contra cheias concebido na década de 1970.

O aspecto mais inovador do G-Cans, contudo, é sua transparência e acessibilidade. O local é aberto a visitantes e turistas, transformando uma obra de drenagem em um espaço educativo que aproxima obras de engenharia da sociedade. Ao permitir que o público caminhe por seus túneis monumentais, o Japão não apenas educa sobre riscos de desastres hidrológicos, mas também justifica a necessidade e custo dessas obras para a resiliência urbana aos desafios climáticos emergentes.