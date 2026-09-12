ESG
COP31Melhores do ESGAmazôniaAttest ESG

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Carlos Nobre alerta que El Niño pode ser o mais forte em 100 anos

Fenômeno climático terá intensidade incomum, afetando o clima global e pondo em risco plantações

El Niño tem impactos diretos e indiretos em uma miríade de indústrias, e o deste ano pode ser o mais forte em décadas

El Niño tem impactos diretos e indiretos em uma miríade de indústrias, e o deste ano pode ser o mais forte em décadas

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 20h00.

Última atualização em 12 de setembro de 2026 às 20h03.

Priorizar nos meus resultados Google

O climatologista Carlos Nobre alertou que o fenômeno meteorológico El Niño que se aproxima promete ser “o mais forte em mais de 100 anos” e pediu urgência às autoridades locais no combate ao crime organizado para evitar que o fogo devaste a floresta amazônica.

Durante sua participação no IV Fórum Latino-Americano de Economia Verde (FLEV), organizado pela Agência EFE na cidade brasileira de São Paulo, Nobre afirmou que o fenômeno em breve “estará alcançando um nível muito forte” e que já começou a provocar eventos extremos, como secas na Amazônia e ondas de calor em pleno inverno no Sudeste brasileiro.

O copresidente do Painel Científico para a Amazônia (SPA) manifestou sua preocupação durante o painel “A riqueza da floresta em pé: como a Amazônia está redefinindo a bioeconomia global”, da quarta edição do Fórum Latino-Americano de Economia Verde, organizado pela Agência EFE, realizado em São Paulo.

Segundo explicou, após avanços na redução do desmatamento tradicional, feito com “motosserras e tratores”, o crime organizado passou a se encarregar de continuar ateando fogo à floresta nos “últimos anos”.

Diante desse cenário, o cientista instou os governos estaduais a combater as queimadas ilegais a partir de agora e pelo menos até janeiro, para conter os danos que serão provocados pelo El Niño e evitar a perda massiva de cobertura vegetal.

O alerta de Nobre coincide com um relatório publicado pela Organização Meteorológica Mundial, que confirma que o fenômeno atingirá intensidade muito forte nos próximos meses, aumentando o risco de episódios climáticos extremos, secas prolongadas e ondas de calor em diversas regiões do planeta.

Segundo as previsões do organismo, a probabilidade de que o evento persista até fevereiro de 2027 é praticamente de 100%.

Impulso à sociobioeconomia

No âmbito do debate sobre a conservação do bioma, o também professor da Cátedra de Clima e Sustentabilidade da USP antecipou que, em breve, será inaugurada a primeira biofábrica de chocolate gerida pelo povo indígena Paiter Suruí, no estado de Rondônia, com o objetivo de agregar valor às comunidades que historicamente venderam matéria-prima sem processamento, como a amêndoa de cacau, a preços muito baixos.

Por sua vez, a diretora-executiva do WRI Brasil, Mirela Sandrini, destacou o momento decisivo vivido pela bioeconomia na agenda multilateral global e a necessidade de passar “dos planos à ação”.

Sandrini afirmou que a atualização de um estudo realizado pelo centro elevou de 13 para 41 o número de cadeias produtivas identificadas na região amazônica.

Essas cadeias, que hoje contribuem com R$ 13 bilhões ao produto interno bruto (PIB) brasileiro, poderiam injetar até R$ 40 bilhões até 2050 com investimentos estratégicos.

O IV Fórum Latino-Americano de Economia Verde foi realizado no último dia 3 de setembro e contou com o patrocínio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e do WWF-Brasil, e com o apoio da AYA Earth Partners, do Imaflora e do Observatório do Clima. EFE.

Acompanhe tudo sobre:ESGEl Niño

Mais de ESG

A taça de champanhe francesa vai ficar mais forte: por trás disso está o calor extremo

Financiamento climático: o desafio de fazer o dinheiro chegar aos territórios

Potencial verde da América Latina encara desafios geopolíticos e El Niño

Água: o ativo estratégico que definirá o futuro do Brasil

Mais na Exame

Esporte

Quanto ganha o campeão do US Open 2026?

Brasil

Fachin dá 24 horas para PF informar sobre dados extraídos do celular de Vorcaro

ESG

A taça de champanhe francesa vai ficar mais forte: por trás disso está o calor extremo

Pop

Alan Rickman realizava sonho de crianças no set de Harry Potter, revela Gary Oldman