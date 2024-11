Capital da Índia fecha todas as escolas primárias devido à poluição; entenda

A capital da Índia, Nova Déli, ordenou que todas as escolas primárias suspendessem as aulas presenciais até novo aviso devido ao agravamento da poluição na megacidade. Lar de mais de 30 milhões de pessoas, Nova Déli e sua área metropolitana estão entre as mais afetadas pela poluição do ar no inverno, liderando rankings mundiais.

A poluição atmosférica causa milhares de mortes prematuras anualmente e é uma fonte constante de sofrimento para os moradores. Diversas iniciativas governamentais, porém, falham em combater o problema de forma efetiva.

Escolas fecham e aulas online são retomadas

"Devido ao aumento dos níveis de poluição, todas as escolas primárias em Déli mudarão para aulas online até novas instruções," anunciou o ministro-chefe Atishi, usando a rede social X. Nos piores momentos da crise anual, as autoridades frequentemente restringem caminhões movidos a diesel e interrompem construções para aliviar a nuvem tóxica que cobre a cidade.

Esta semana, os céus de Nova Déli foram tomados por gases acres, enquanto níveis de PM2,5 — partículas cancerígenas perigosas que podem entrar na corrente sanguínea — foram registrados em até 50 vezes acima do limite recomendado pela OMS.

Fontes da poluição e condições agravantes

A poluição em Nova Déli se deve, principalmente, à queima de restolho agrícola, práticas industriais e ao trânsito pesado. A situação se agrava no inverno devido às temperaturas mais baixas e ventos lentos, que impedem a dispersão dos poluentes. Em outubro, a Suprema Corte da Índia declarou que o ar limpo é um direito humano fundamental, exigindo ações do governo central e estadual.

Críticos, porém, apontam que disputas entre políticos de diferentes estados e níveis de governo aumentam a ineficiência das ações. Líderes hesitam em tomar decisões que poderiam desagradar grupos de agricultores influentes em seus colégios eleitorais.

Medidas emergenciais e críticas de especialistas

Entre as iniciativas do governo estão o uso de caminhões para borrifar água e um recente plano que inclui três drones para pulverizar névoa de água — ação que, segundo críticos, é paliativa diante de uma crise de saúde. Um estudo publicado na revista The Lancet atribuiu 1,67 milhão de mortes prematuras à poluição na Índia apenas em 2019.

A crise se agrava com dados recentes do Projeto Global de Carbono, que indicam que as emissões de combustíveis fósseis podem atingir um recorde este ano, aumentando o impacto na saúde pública e no clima global.