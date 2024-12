Além da cozinha saudável: air-fryer é menos prejudicial ao meio ambiente, diz estudo

As fritadeiras elétricas, mais conhecidas como air-fryer, se tornaram muito conhecidas nos últimos anos a partir da promessa de fritar alimentos sem o uso de óleo, apenas com o ar, tornando as refeições mais saudáveis. Um estudo da Universidade de Birmingham, Reino Unido, agora aponta que o equipamento também pode ser um aliado do meio ambiente.

A pesquisa aponta que a poluição de ambientes fechados é praticamente nula a partir do uso da air-fryer, enquanto outros tipos de fritura e cozimento podem gerar consequências para a saúde, como agravamento de doenças pulmonares e cardiovasculares.

Durante os testes, os pesquisadores avaliaram cinco técnicas de fritura em um peito de frango, sendo três técnicas de fritura em óleo, cozimento em água e a fritadeira a partir do ar. Os cientistas avaliaram os níveis de matéria particulada em suspensão (ou seja, partículas poluentes invisíveis a olho nu) e compostos orgânicos voláteis (substâncias químicas com alta pressão de vapor, que causam dificuldades respiratórias e ao sistema imunológico no longo prazo).

A fritura em panela apresentou uma média de 92,9 μg/m³ de emissão de material particulado. Já o preparo na air-fryer apresentou um resultado muito inferior na geração de micropartículas poluidoras, de apenas 0,6 μg/m³, e o cozimento com água fervente atingiu 0,7 μg/m³.

De acordo com o estudo, nos testes com o óleo mais quente, houve maior liberação de partículas no ar. Além disso, quando foi utilizada a fritura por imersão e com movimentação do alimento, a poluição foi menor.

Poluição no ar

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, para manter a qualidade do ar, é necessário que a emissão de material particulado esteja abaixo de 15 µg/m³.

Já a presença de compostos orgânicos voláteis, medidos em parte por bilhão (ppb), também foi maior nas técnicas de fritura: entre 260 ppb e 110 ppb, variando a partir da temperatura e quantidade do óleo utilizada durante a cocção. Quando utilizada a água fervente, o resultado foi de 30 ppb. A Air-Fryer foi campeã mais uma vez, com a liberação de apenas 20 ppb.

O químico mais encontrado após a fritura com óleo foi o butadieno, que causa irritação nos olhos, nariz e garganta, além da queimadura e irritação no contato com a pele. Já na utilização da air-fryer, os níveis foram tão baixos que a pesquisa não conseguiu identificar quais os compostos químicos mais presentes.

A pesquisa ainda detalha que pelo calor da air-fryer estar concentrado dentro do eletrodoméstico durante a utilização, há uma redução na degradação térmica e na distribuição de partículas e compostos voláteis.