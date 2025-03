Astronauta do Paquistão será o primeiro estrangeiro a visitar a estação espacial chinesa Tiangong

O primeiro astronauta estrangeiro a visitar a estação espacial Tiangong, da China, será do Paquistão, segundo anunciado pelas agências espaciais dos dois países. A China Manned Space Agency (CMSA) informou que auxiliará o Paquistão na seleção e treinamento dos astronautas.

Os candidatos escolhidos viajarão para a China para um treinamento adicional, e um ou mais deles integrarão uma missão de curto prazo a bordo da Tiangong. O anúncio ocorreu após a assinatura de um acordo de cooperação em Islamabad.

“Desde o início do programa espacial tripulado da China, defendemos os princípios de uso pacífico, benefício mútuo e desenvolvimento compartilhado, oferecendo oportunidades de cooperação à comunidade global”, afirmou a CMSA, acrescentando que espera incentivar mais países em desenvolvimento a explorar o espaço.

A colaboração entre China e Paquistão no setor espacial reforça uma relação estratégica de longa data entre os dois países. Segundo John Sheldon, especialista da empresa AzurX, entrevistado pelo South China Morning Post, a iniciativa sinaliza a outras nações participantes do projeto que também podem usufruir dos avanços tecnológicos do programa espacial chinês.

Além disso, Sheldon avalia que essa cooperação pode ampliar a influência de Pequim em regiões onde a presença dos Estados Unidos tem perdido força.

A parceria entre os dois países já resultou no lançamento de diversos satélites paquistaneses, incluindo um enviado à órbita lunar durante a missão Chang’e-6, que explorou o lado oculto da Lua. A China também planeja levar um rover lunar paquistanês à superfície lunar como parte da missão Chang’e-8, prevista para 2028.