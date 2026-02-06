Governo de SP prorroga prazo para inscrição de projetos de restauração da Mata Atlântica

Quer implementar projetos de restauração ecológica na Mata Atlântica? Ainda dá tempo de se inscrever no FinaclimaSP, fundo criado em 2024 pelo governo de São Paulo com o objetivo de facilitar o recebimento de recursos privados para ações de adaptação e mitigação às mudanças climáticas.

Em 2025, foram aportados cerca de R$ 10 milhões para o financiamento climático.

As inscrições foram prorrogadas para o dia 9 de fevereiro e podem ser realizadas no site oficial do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), organização que irá gerir o fundo.

O edital busca como foco o Pontal do Paranapanema, no oeste do estado, prioritariamente no Assentamento 'Governador André Franco Montoro', em Marabá Paulista, com objetivo de recuperar Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reservas Legais (RLs).

A previsão é de 60 meses de execução das iniciativas selecionadas, divididas em duas fases: 24 meses para plantio e 36 meses para monitoramento.

Podem participar organizações sem fins lucrativos com pelo menos dois anos de atuação. Os recursos já captados serão aplicados em uma região considerada prioritária para a conectividade de fragmentos do bioma da Mata Atlântica.

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Natália Resende, destacou que o estado possui mapeamento detalhado das áreas recuperáveis e governança estruturada.

"O Finaclima-SP é um sistema ágil, pensado para acelerar a parceria com o setor privado", afirmou.

Resende citou como referência o projeto 'ARR Corredores de Vida', também no Pontal do Paranapanema, que já plantou 15 milhões de árvores por meio de colaboração entre empresas, governo e sociedade civil.

Próximos passos

Segundo o edital, os projetos submetidos para o Pontal do Paranapanema serão divulgados em março. Já as ações serão detalhadas para o início dos plantios em outubro, período de início das chuvas.

Também no próximo mês será lançada a Chamada de Projetos para a Área de Proteção Ambiental (APA) do Sistema Cantareira, criada em 1998 e que abrange os municípios de Mairiporã, Atibaia, Nazaré Paulista, Piracaia, Joanópolis, Vargem e Bragança Paulista. As inscrições estão previstas para ficarem abertas por aproximadamente dois meses.