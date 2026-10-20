Airbus vê potencial no Nordeste brasileiro para ampliar voos internacionais à Europa

O Nordeste brasileiro está entre as regiões com potencial para ampliar as conexões aéreas internacionais com a Europa, segundo a Airbus. A fabricante de aeronaves vê oportunidades para expandir rotas a partir da região com o uso de aviões de corredor único de maior alcance, capazes de atender mercados que nem sempre justificam a operação de aeronaves maiores.

A avaliação foi apresentada por Arturo Barreira, presidente da Airbus para a América Latina e o Caribe, durante um evento da fabricante de aeronaves na Cidade do México nesta segunda-feira, 19, em que a companhia divulgou suas projeções para o mercado de aviação nas próximas duas décadas.

Ao comentar o potencial do A321XLR, versão de maior alcance da família A320, o executivo citou o Nordeste brasileiro entre as regiões que podem se beneficiar da ampliação das conexões internacionais. O modelo permite realizar voos mais longos sem exigir uma aeronave de fuselagem larga, o que pode viabilizar novas rotas conforme a demanda de passageiros.

“Também vemos aplicações desse avião a partir do Peru em direção ao norte do continente, inclusive a partir do Nordeste brasileiro, de onde a Iberia já opera voos para a Europa”, afirmou Barreira.

O executivo também apontou oportunidades para o A321XLR em rotas entre o Cone Sul, o Caribe e a Flórida, além de possíveis ligações a partir da Venezuela para a Espanha. Segundo o executivo, o avião pode ajudar companhias aéreas a desenvolver conexões entre cidades que não dispõem de demanda suficiente para justificar aeronaves maiores.

O A321XLR tem capacidade para até 244 passageiros e alcance aproximado de 3.700 a 4 mil milhas náuticas, conforme os números apresentados pela empresa europeia. A aeronave integra a família A320, já utilizada por diversas companhias da região, o que permite às empresas explorar rotas mais longas com um modelo derivado de uma frota que já operam.

“O A321XLR não foi desenvolvido para substituir outras aeronaves, mas para complementá-las”, disse o presidente da Airbus para a América Latina e o Caribe.

Airbus prevê 2.720 aviões para a América Latina, 1 em cada 15 entregues no mundo em 20 anos

A perspectiva de expansão das rotas internacionais também está associada ao crescimento esperado do mercado aéreo latino-americano. No Global Market Forecast 2026, a Airbus projeta que o tráfego de passageiros na região aumentará 3,4% ao ano nos próximos 20 anos, quase dobrando em relação aos níveis de 2025.

A fabricante estima que as companhias aéreas sediadas na América Latina precisarão de mais de 2.700 novas aeronaves até 2045. Mais de 90% dessa demanda deverá ser atendida por aviões de corredor único, em razão da importância das rotas domésticas e regionais para o crescimento do setor.

Embora o mercado doméstico deva liderar a expansão do tráfego, a Airbus também prevê aumento das conexões internacionais, com destaque para os fluxos em direção à China, à África e ao Oriente Médio.