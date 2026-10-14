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Prêmio Nobel: entenda como funciona a premiação concedida há mais de 120 anos

Desde sua primeira edição, em 1901, o Prêmio destaca contribuições que transformam o conhecimento científico, a cultura e a sociedade

Em 2026, o Nobel da Paz foi concedido à jurista sul-africana Navanethem “Navi” Pillay, por seus esforços para promover a paz e o direito internacional

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Publicado em 14 de outubro de 2026 às 08h48.

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Criado em 1901, o Prêmio Nobel reconhece pessoas e instituições responsáveis por contribuições relevantes para a humanidade. A premiação foi instituída a partir do testamento do químico e engenheiro sueco Alfred Nobel, que destinou sua fortuna a reconhecer avanços em áreas como ciência, literatura e promoção da paz.

Os vencedores são anunciados tradicionalmente em outubro, enquanto as cerimônias de entrega ocorrem em 10 de dezembro, data da morte de Nobel, que faleceu em 1896. A escolha dos laureados segue regras específicas, que definem quem pode ser indicado, quais instituições são responsáveis pela seleção e por quanto tempo as candidaturas permanecem em sigilo.

Quais são as categorias do Prêmio Nobel?

Originalmente, o testamento de Alfred Nobel estabeleceu cinco áreas: Física, Química, Fisiologia ou Medicina, Literatura e Paz. Em 1968, foi criado o Prêmio de Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel, por iniciativa do Banco Central da Suécia, ampliando para seis o número de categorias.

Cada área possui uma instituição responsável pela escolha dos vencedores. A Real Academia Sueca de Ciências seleciona os laureados em Física e Química, além de Economia. O Instituto Karolinska é responsável pelo prêmio de Fisiologia ou Medicina, enquanto a Academia Sueca escolhe o vencedor de Literatura.

Já o Nobel da Paz é concedido por um comitê de cinco integrantes eleitos pelo Parlamento da Noruega.

Como funciona a indicação dos candidatos?

O processo de seleção começa em setembro do ano anterior à premiação, quando milhares de pessoas qualificadas, como cientistas, professores universitários, integrantes de academias e antigos laureados, são convidadas a indicar candidatos. No caso do Nobel da Paz, também podem ser indicadas organizações e instituições.

As candidaturas devem ser apresentadas até 31 de janeiro do ano da premiação. Entre fevereiro e setembro, os comitês responsáveis analisam as indicações, consultam especialistas e selecionam os nomes que serão considerados na decisão final.

As regras proíbem a indicação de si próprio. Além disso, não existe uma lista pública atualizada de candidatos: os nomes dos indicados, assim como as informações sobre as deliberações, permanecem sob sigilo por pelo menos 50 anos.

Quanto ganha um vencedor do Prêmio Nobel?

O valor da premiação é definido pela Fundação Nobel e pode variar ao longo do tempo. Em 2025, cada Nobel foi acompanhado de um prêmio em dinheiro de 11 milhões de coroas suecas, equivalente a aproximadamente R$ 6,1 milhões na cotação considerada naquele ano.

O valor pode ser dividido entre até três laureados em uma mesma categoria, conforme a decisão da instituição responsável. No caso do Nobel da Paz, o reconhecimento também pode ser concedido a organizações.

Desde sua primeira edição, em 1901, o Prêmio Nobel se consolidou como uma das mais importantes distinções internacionais, destacando contribuições que transformam o conhecimento científico, a cultura e a sociedade.

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