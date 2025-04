Multinacional espanhola investe €5 milhões no Brasil e transforma o país em hub global de tecnologia

Um novo centro de tecnologia e inovação do Brasil receberá um investimento de € 5 milhões de uma multinacional espanhola referência em soluções de segurança, logística de valores e cibersegurança – o Grupo Prosegur.

A iniciativa consolida o país como polo estratégico na operação global de TI da companhia, com foco em infraestrutura, automação e inteligência artificial. A nova estrutura funcionará como um hub tecnológico de alcance internacional, com atuação integrada nas operações do Grupo na América Latina e Europa.

O investimento contempla a ampliação da operação da Prosegur IT (PIT) no Brasil, unidade responsável por suporte de infraestrutura de rede. A estrutura, que antes se concentrava principalmente na Espanha, passa por um redesenho estratégico, transferindo parte significativa de sua equipe para território brasileiro. Essa mudança inclui a contratação de 30 novos profissionais especializados, entre gerentes e técnicos seniores, reforçando o caráter técnico e multidisciplinar do novo centro.

A modernização da infraestrutura inclui a adoção de soluções de nuvem e o fortalecimento da segurança digital, com aportes expressivos em tecnologia de parceiros globais como Microsoft, Oracle, Google e Amazon. O centro brasileiro também terá papel essencial na governança técnica da operação internacional da empresa, assumindo responsabilidades como padronização de processos, monitoramento de redes, e implementação de sistemas de proteção cibernética.

IA generativa

Parte relevante dos recursos será destinada ao desenvolvimento de soluções com base em inteligência artificial. A companhia planeja introduzir IA generativa no atendimento de helpdesk já no primeiro trimestre de 2025, automatizando processos, otimizando o tempo de resposta e reduzindo a dependência do atendimento telefônico.

A nova operação brasileira funcionará de forma integrada com os data centers do grupo em Miami e na Argentina, compondo uma rede internacional de suporte 24 horas por dia, sete dias por semana. Essa estrutura distribuída garante maior agilidade no atendimento às demandas das unidades de negócio da companhia ao redor do mundo.

Ao centralizar investimentos estratégicos em território brasileiro, a Prosegur reforça seu compromisso com o desenvolvimento tecnológico local. O CTO global da empresa, José Lara, destaca que a infraestrutura continuará sendo uma das áreas mais críticas para a sustentação dos negócios. Segundo ele, o objetivo é consolidar o Brasil como referência em inovação e apoiar o crescimento sustentável da companhia em escala global.

O investimento, aliado à geração de empregos e à transferência de conhecimento, posiciona o Brasil em um novo patamar no setor de tecnologia aplicada à segurança. A decisão da companhia reflete a confiança no ambiente de negócios brasileiro e a aposta na capacidade técnica local para liderar projetos de alta complexidade.