Governo dos EUA realiza aporte de US$ 47 milhões no Fundo Amazônia

O Fundo Amazônia recebeu uma doação de US$ 47 milhões do governo dos Estados Unidos na última semana. Equivalente a R$ 270 milhões, o valor deve ser aplicado em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento da floresta, além de projetos de incentivo à economia sustentável na região.

De acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável por administrar o fundo, o aporte faz parte de um compromisso firmado pelo presidente Joe Biden em abril de 2023, quando sinalizou com uma entrega de US$ 500 milhões para iniciativas que envolvem a proteção da Amazônia Legal, região que engloba Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Maranhão.

Atualmente há 114 projetos apoiados pelo Fundo Amazônia, em um investimento que totaliza aproximadamente R$ 2,5 bilhões. Receitas obtidas com a comercialização de produtos atingiram R$ 317 milhões, e aproximadamente 239 mil pessoas foram beneficiadas.

“Esta nova doação do governo norte-americano reforça seu entendimento de que a agenda de combate ao desmatamento do governo brasileiro vem apresentando resultados. Esperamos que o fluxo de recursos dos EUA siga constante ao longo dos próximos anos”, ponderou a diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello.

Doação do governo norueguês

O Fundo Amazônia foi criado em 2008 e conta com sete doadores, dos quais seis são governos estrangeiros. Em junho, o governo da Noruega anunciou um aporte de US$ 50 milhões. O primeiro repasse dos noruegueses ao fundo ocorreu em 2013 e, até hoje, o país já acumulou mais de R$ 3 bilhões doados, o que o deixa no topo entre as nações que colaboram com ações de preservação da Floresta Amazônica e estímulo à economia sustentável.

Além de ser a instituição responsável pela captação e gestão dos recursos, o BNDES responde pela contratação e pelo monitoramento das iniciativas financiadas em coordenação com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática. Já os critérios para a escolha dos projetos são definidos por um comitê composto por indicados pelo governo federal e também por representantes dos nove estados que compõem a Amazônia Legal, além de entidades da sociedade civil.

O BNDES também publica, periodicamente, relatórios anuais de atividades, informes sobre a carteira de projetos e informações acerca da execução dos projetos, possibilitando que todos os interessados acompanhem as atividades desenvolvidas com os recursos do fundo.