Empresas devem enxergar comunicação como elo com consumidor e opinião pública, diz Daniela Filomeno

O tino para desbravar roteiros mundo afora e apresentar dicas de gastronomia dos mais diferentes lugares do planeta levou a jornalista Daniela Filomeno, uma das escolhidas do 3º Prêmio Mulheres Exponenciais, a impulsionar a audiência da CNN Brasil por meio de seu programa Viagem & Gastronomia.

Pós-graduada em comunicação corporativa e larga experiência em planejamento estratégico, ela destaca a importância de as empresas saberem definir, desde o início das atividades, quais são sua missão, visão e valores.

Isso favorece a compreensão, por parte dos colaboradores, de que a comunicação é o elo entre empresa, consumidor e opinião pública. Para Filomeno, o principal complicador, no entanto, é o fato de algumas organizações preferirem associar a comunicação a outras áreas, como o setor comercial ou o marketing.

“O que é a comunicação? É a gente saber falar. Mostrar a essência da nossa empresa, missão, valores. [É] a gente se justificar quando acontecer alguma coisa errada, e reparar, e se defender também quando a gente é acusado injustamente”, definiu.

Com a ascensão do mercado de influenciadores digitais, a apresentadora vê um crescimento exponencial nas demandas envolvendo a interação entre marcas e consumidores, principalmente nas redes sociais. Com esse novo paradigma, em que qualquer pessoa é um produtor de conteúdo em potencial, pilares como missão e valores devem estar bem alinhados para que não haja ruídos na interlocução das empresas com a sociedade.

“Você comunicar o seu produto e você vender é você dar vida para que as pessoas entendam de alguma forma o que você faz. E não é de hoje que muita gente tem dificuldade de entender o que é comunicação”, acrescentou.

