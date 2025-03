Brasil teve 33 acidentes aéreos em 2025, diz Aeronáutica em relatório

O Brasil registrou 33 acidentes aéreos neste início de 2025, sendo que nove foram fatais. Os dados são de relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que também detalha os incidentes ocorridos no período pelo tipo de ocorrência e modelo do avião.

Essas informações estão disponíveis na internet e podem ser localizadas de acordo com a região geográfica onde foram registradas as ocorrências. De acordo com a Aeronáutica, os estados com mais ocorrências foram São Paulo, Minas Gerais e Bahia.

E entre as imagens que marcaram o ano até o momento está a batida entre um avião de pequeno porte e um ônibus, na Avenida Marquês de São Vicente, em São Paulo. A aeronave King Air havia decolado do Campo de Marte, na Zona Norte da capital paulista, com destino a Porto Alegre, e caiu poucos minutos depois de levantar voo. Duas pessoas morreram, entre elas o piloto Gustavo Carneiro Medeiros, que dada a situação de emergência tentou pousar a aeronave na avenida, sem sucesso.

De acordo com o Cenipa, as ações investigativas coordenadas pelos técnicos da Aeronáutica têm foco preventivo, já que os relatórios de cada ocorrência têm o objetivo de aprofundar sobre as circunstâncias e particularidades envolvendo os acidentes.

“O Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos não trabalha com ‘causa’ de acidente, mas com fatores contribuintes. ‘Causa’ se refere a um fator que se sobressai, que seja preponderante, e a investigação não elege um fator como o principal. Ao contrário, [o sistema] trabalha com uma série de fatores contribuintes que possuem o mesmo grau de influência para a culminância do acidente”, diz trecho de comunicado divulgado na página do Cenipa.

Além dos 33 acidentes registrados neste ano, houve sete incidentes graves, que na definição do Cenipa são aqueles com risco elevado para passageiros e tripulantes. Em 11 de fevereiro, um avião da Gol atingiu um carro de manutenção na pista do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Ninguém ficou ferido.

Como funciona o sistema de controle aéreo

Segundo a Força Aérea, o sistema de controle aéreo conta com 58 torres de controle, 41 Controles de Aproximação e cinco Centros de Controle de Área espalhados pelo País, garantindo que todas as aeronaves tenham suporte desde a decolagem até o pouso. Em períodos de alta demanda, como feriados prolongados como o Carnaval, por exemplo, as equipes são reforçadas para lidar com o aumento do tráfego de voos comerciais, particulares e de táxi aéreo. Em todo o Brasil, há 3.905 controladores de tráfego aéreo, distribuídos em diferentes órgãos operacionais, com funcionamento de 24 horas por dia, sete dias por semana.

O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, é considerado o mais movimentado do Brasil. Em 2023, o local registrou 276.809 pousos e decolagens. Na segunda posição, o Aeroporto de Congonhas, também em São Paulo, teve 232.374 chegadas e saídas no mesmo período.