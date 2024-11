BNDES financia exportação de aeronaves da Embraer para o Paraguai

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinou, durante a Cúpula de Líderes do G20, no Rio de Janeiro, um contrato com o governo do Paraguai para financiamento da ordem de R$ 600 milhões para exportação de seis aviões Super Tucanos, produzidos pela Embraer, para a força aérea do país vizinho. A assinatura contou com as presenças do ministro da Economia do Paraguai, Carlos Fernández Valdovinos, e do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Utilizada para ações de treinamento, reconhecimento e combate, a aeronave é utilizada por forças aéreas de 16 países diferentes.

“Esta foi a primeira operação de financiamento a exportações de produtos de defesa aprovada em mais de 13 anos pelo BNDES, marcando a retomada do banco no apoio à Base Industrial de Defesa [BID] brasileira. É um setor estratégico da Nova Indústria Brasil por ser intensivo em tecnologia e gerador de inovações, com fabricação de produtos de alto valor agregado e geração de empregos de alta qualificação”, explicou Mercadante na ocasião.

Desde o início deste terceiro mandato, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva tem permitido ao BNDES maior protagonismo para financiar exportações, como forma de aumentar a competitividade das empresas brasileiras no exterior, que contam com condições de financiamento compatíveis com as oferecidas no mercado internacional.

O mercado internacional de equipamentos de defesa geralmente envolve bens e serviços de alto valor agregado em um mercado bastante restrito e fortemente regulado. No geral, os compradores são governos soberanos que requerem garantias de desempenho.

Embraer

Líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos, a Embraer é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. Desde a sua fundação em 1969, a empresa produziu mais de 8 mil aeronaves, e mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças em países da África, Ásia e Europa, além do continente americano.

A empresa conta com 19 mil colaboradores diretos em todo mundo, dos quais 88% atuam no Brasil. Em São José dos Campos, no interior de São Paulo, conta com um laboratório para desenvolver projetos de tecnologia nas áreas de integração de sistemas e software embarcado.