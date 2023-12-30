Entretenimento

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A partir do dia 1 de janeiro qualquer um poderá copiar, compartilhar, reutilizar e adaptar "Steamboat Willie" e "Plane Crazy" e as primeiras versões dos personagens que aparecem nelas, como Mickey e Minnie

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