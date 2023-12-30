Há 2 anos • 4 min de leitura
Fim de direitos autorais sobre Mickey abre a via para possíveis batalhas legais
A partir do dia 1 de janeiro qualquer um poderá copiar, compartilhar, reutilizar e adaptar "Steamboat Willie" e "Plane Crazy" e as primeiras versões dos personagens que aparecem nelas, como Mickey e Minnie
Há 5 anos • 3 min de leitura
Prêmio para a série de lives que quebrou todos os recordes em 2020
Há 5 anos • 5 min de leitura
"Friends": reencontro dos seis amigos acontece em um especial nesta semana
Há 6 anos • 2 min de leitura
"Parasita" leva prêmio máximo no SAG Awards; confira os vencedores
Há 6 anos • 3 min de leitura
Dior faz releitura da aristocracia inglesa na Semana de Moda masculina
Há 6 anos • 17 min de leitura
Pesquisa mapeia gastos com entretenimento e mídia no Brasil
Há 6 anos • 5 min de leitura
SPFW começa neste domingo com sustentabilidade em destaque
Há 7 anos • 4 min de leitura
Game of Thrones lidera indicações para Emmy 2019, o "Oscar da TV"
Há 7 anos • 3 min de leitura
Para além dos celulares: Huawei lança sua primeira Smart TV
Há 7 anos • 3 min de leitura
Elenco de Game of Thrones defende o final da série na Comic-Con
Há 7 anos • 1 min de leitura
Cantor sertanejo José Marciano morre aos 67 anos
Há 7 anos • 3 min de leitura
Lady Gaga se pronuncia sobre parceria com rapper acusado de assédio
Há 7 anos • 1 min de leitura
Sacha Baron Cohen comenta saída de "Bohemian Rhapsody"
Há 7 anos • 1 min de leitura
Especial de Natal do Porta dos Fundos vai estrear na Netflix
Há 7 anos • 2 min de leitura
Alec Baldwin é preso por socar homem em Nova York
Há 8 anos • 1 min de leitura
Morre Charles Kuen Kao, vencedor do Nobel de Física em 2009
Há 8 anos • 4 min de leitura
O vulcão extinto que pode ter sido o ponto de descoberta do Brasil
Há 8 anos • 1 min de leitura
Schwarzenegger "estável" após cirurgia cardíaca de emergência
Há 8 anos • 1 min de leitura
Paul MacCartney relembra John Lennon em protesto contra armas em Nova York
Há 8 anos • 3 min de leitura
Imagine Dragons e Pearl Jam fecham segunda noite do Lollapalooza
Há 8 anos • 1 min de leitura
Netflix prepara documentário sobre atentados de Paris
Há 8 anos • 2 min de leitura
"Pantera Negra" já tem a décima maior bilheteria da história
Há 8 anos • 1 min de leitura