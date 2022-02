Prêmio para a série de lives que quebrou todos os recordes em 2020

Quando todo mundo estava trancado em casa, e a vacina contra o coronavírus ainda era uma esperança, o YouTube virou o nosso maior ponto de encontro. Com 2,29 bilhões de usuários — ou 30% da população mundial — a plataforma foi o destino comum dos brasileiros, que passam em média 3 horas e 42 minutos por dia nas redes sociais. Lá encontramos os vídeos, aulas, clipes e filmes de que tanto gostamos. Pudemos nos sentir mais próximos uns dos outros, ao acompanhar e comentar sobre as lives de nossos artistas favoritos.

"Brahma e Africa souberam entender essa tendência de comportamento, transformando a crise em oportunidade. A marca, em parceria com a agência, ofereceu inúmeras lives patrocinadas em um contexto em que todos precisam de uma dose de entretenimento e conexão", afirma Vinícius Malinoski, head of creative works do Google. "Sempre tivemos uma ligação muito forte com o universo sertanejo e, mesmo com todas as dúvidas do início da pandemia, nos antecipamos e criamos o Circuito Brahma Live. Foi um sucesso”, comemora Gustavo Castro, diretor de marketing de Brahma.

Os números não o deixam mentir: com mais de 250 shows, totalizando meio bilhão de visualizações, a campanha quebrou todos os recordes de audiência do YouTube. Somente a primeira live sertaneja do Circuito, da dupla Jorge e Mateus, registrou 3,24 milhões de visualizações no dia em que foi ao ar, em 4 de abril de 2020. Nunca antes um número tão grande havia sido alcançado na plataforma. Por isso não surpreende que no prêmio YouTube Works, um reconhecimento aos melhores cases publicitários do ano, a campanha Circuito Brahma Live tenha vencido as categorias "2020 Reaction" e "Brand Building", consagrando-se ainda a vencedora geral da premiação, merecedora do troféu Grand Play.

Uma megaprodução

"Alô, Ambev, solta a produção aí. Eu sigo sofrendo e bebendo Brahma", dizem os versos da música oficial do Circuito, cantada por Zé Neto & Cristiano, que logo após o lançamento, em novembro, se tornou a segunda canção mais tocada nas rádios brasileiras, com mais de 71 milhões de visualizações do clipe no YouTube.

Além de "music placement" e "product placement", a campanha explorou diversas formas de interatividade, como: quiz sobre os artistas, escolha pelo público de quem iria cantar no próximo show, campanhas de doações e, claro, muitos momentos de bate-papo com os cantores, para que pudéssemos nos sentir dentro de suas casas.

Foi esse megainvestimento, e o cuidado para envolver o público, que fez com que o Circuito Brahma Live rendesse um recall de marca enorme. A cerveja ficou entre as três marcas mais faladas do Brasil e gerou o equivalente a 38 milhões de reais em mídia espontânea. Além da reputação, as lives provocaram um aumento de 30% na afinidade do consumidor e resultaram no crescimento de 25% na intenção de compra. Alô, Ambev, nesta você arrasou.

Grandes números do Circuito Brahma Live