Quem é Jones Manoel, eleito deputado federal por Pernambuco com mais de 201 mil votos

Jones Manoel, filiado ao PSOL, foi eleito como Deputado Federal em Pernambuco nas Eleições 2026 com mais de 201 mil votos. Essa é a segunda eleição do candidato, que concorreu ao cargo de governador em 2022.

Nascido em 1990, Jones é professor, pesquisador, escritor e educador popular, além de militante comunista. Em sua campanha, defendeu o "Brasil dos trabalhadores, enfrentando os privilégios dos bilionários, defendendo a revolução brasileira".

Jones Manoel tem mais de 2 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram e recebeu mais de R$ 600 mil em doações de seus apoiadores. Ele ganhou popularidade online nos últimos anos por seus vídeos de análise política e participação em debates públicos contra figuras da direita.