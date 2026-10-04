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Quem é Jones Manoel, eleito deputado federal por Pernambuco com mais de 201 mil votos

Candidato foi eleito como Deputado Federal em Pernambuco; Manoel é pesquisador, professor e já concorreu ao governo do estado nas eleições de 2022

Jones Manoel: foi eleito como Deputado Federal em Pernambuco nas Eleições 2026

Jones Manoel: foi eleito como Deputado Federal em Pernambuco nas Eleições 2026

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20h17.

Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 20h22.

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Jones Manoel, filiado ao PSOL, foi eleito como Deputado Federal em Pernambuco nas Eleições 2026 com mais de 201 mil votos. Essa é a segunda eleição do candidato, que concorreu ao cargo de governador em 2022.

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Nascido em 1990, Jones é professor, pesquisador, escritor e educador popular, além de militante comunista. Em sua campanha, defendeu o "Brasil dos trabalhadores, enfrentando os privilégios dos bilionários, defendendo a revolução brasileira".

Jones Manoel tem mais de 2 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram e recebeu mais de R$ 600 mil em doações de seus apoiadores. Ele ganhou popularidade online nos últimos anos por seus vídeos de análise política e participação em debates públicos contra figuras da direita.

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