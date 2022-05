Nome: André Luis Gaspar Janones

Vice: indefinido

Partido: Avante

Idade: 38 anos

Data de nascimento: 05/05/1984

Ocupação: advogado

Grau de instrução: superior completo

Estado civil: solteiro

Município de nascimento: Ituiutaba (MG)

Resumo do pré-candidato

Aos 38 anos de idade, o deputado federal de primeiro mandato André Janones é desde janeiro o pré-candidato à Presidência da República pelo Avante, o mais jovem entre os indicados até agora. O mineiro levanta a bandeira de que há opção que não seja Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou Jair Bolsonaro (PL), nem a "terceira via" mais conhecida.

Advogado de formação, Janones trabalhava como cobrador de ônibus entre 2003 e 2005. Em 2004, ingressou no curso de direito por meio de uma bolsa de estudos, na então Fundação Educacional de Ituiutaba, cidade onde nasceu. Durante os anos em que atuou como advogado, no escritório André Janones & Advogados Associados, além dos clientes da empresa, também atendia famílias pobres.

Na política, Janones já foi filiado ao PT, entre 2003 e 2012, ano em que migrou para o PSC. Ficou no Partido Social Cristão até 2018, quando se filiou ao Avante e foi eleito deputado federal com 178,6 mil votos, o terceiro mais votado de Minas Gerais. Antes de tentar ser deputado, em 2016, ele se candidatou a prefeito de Ituiutaba e ficou em segundo lugar, com 24,4% dos votos válidos.

O parlamentar mineiro ganhou notoriedade pela defesa da greve dos caminhoneiros, em 2018, e, mais recentemente, pelos posicionamentos em meio às discussões a respeito do auxílio emergencial na pandemia de covid-19. Ele promete dar atenção ao que considera os "problemas reais" do povo, como inflação, salário mínimo e desemprego.

Apesar de ter ingressado na vida política há pouco tempo, Janones tem conquistado cada vez mais espaço nas pesquisas e nas redes sociais. No Facebook, conta com quase 8 milhões de seguidores, mais do que os 4,9 milhões de Lula ou os 2,6 milhões de João Doria (PSDB).

Janones é o pré-candidato mais chances de rivalizar em popularidade nas redes com o presidente Jair Bolsonaro, que tem 14,5 milhões de seguidores no Facebook. Em algumas ocasiões, o deputado superou o número de curtidas e de visualizações do presidente.

Evangélico, Janones posta com frequência publicações com citações da Bíblia. Em abril, afirmou em um post que sempre ora antes de lives e entrevistas para que "Deus me use como instrumento na vida de quem precisa de ajuda". Na publicação, ele está ajoelhado, com uma bandeira do Brasil estendida ao fundo.

Saiba mais sobre André Janones