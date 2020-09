Conheça o ranking desta semana dos congressistas nas redes sociais

André Janones (Avante-MG) conservou-se na dianteira do ranking FSBinfluênciaCongresso esta semana. O deputado subiu três posições na semana anterior, repercutindo bastidores do auxílio emergencial e não perdeu mais a liderança. A deputada Carla Zambelli (PSL-SP), envolvida em polêmicas a respeito de seu diagnóstico com Covid-19, conseguiu manter-se na segunda posição.

O grande destaque da semana foi o deputado Major Vitor Hugo, que teve o melhor desempenho e passou a integrar pela primeira vez o TOP 20 do ranking. O parlamentar subiu 11 posições, alcançando o 19º lugar.

O Pastor Marco Feliciano (PODE-SP) também foi um dos parlamentares que mais cresceram no levantamento desta semana, ganhando cinco posições e ocupando o 11º lugar. Sua atuação ganhou destaque por meio de publicações sobre auxílio emergencial, combate ao crime organizado e reuniões com o presidente Jair Bolsonaro e ministros.

Já a deputada Samia Bomfim (PSOL-SP), que esteve entre os 10 mais influentes no ranking anterior, ao subir nove posições com repercussões sobre PL 4297/20 e aborto legal, caiu agora seis posições.

Senado Federal

O desempenho individual mais impressionante desta semana é o de Eduardo Girão (Podemos-CE). O senador subiu 18 posições, ocupando o 11º lugar, ao atuar sistematicamente contra o PL 399/15 da Câmara dos Deputados, que abriria “brechas” para a plantação e o uso recreativo da maconha no Brasil, com o uso da hashtag #PL399NAO.

No pódio, Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), que se recupera da Covid-19 em casa, segue na liderança do ranking FSBinfluênciaCongresso, à frente do senador Romário (Podemos-RJ), que avançou uma posição, deixando o senador Humberto Costa (PT-PE) em terceiro lugar.

Outro senador que merece destaque é José Serra (PSDB-SP), que subiu cinco posições, chegando à nona posição do ranking.

Confira aqui o ranking da semana na Câmara dos Deputados.

E aqui o ranking do Senado Federal.