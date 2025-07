Volume de serviços cresce 0,1% em maio, quarto mês com resultado positivo

Na comparação com maio de 2024, o volume de serviços avançou 3,6%, chegando a 14ª taxa positiva consecutiva. Ainda assim, Loboe mesmo com variação levemente positiva na variação mensal, economistas já vem observando uma desaceleração no setor, sem alcançar mais números tão expressivos como os observados no ano passado.

A principal atividade responsável pela variação positiva no mês foi a de serviços profissionais, administrativos e complementares, que cresceu 0,9% e que já acumulara ganho de 2,9% nos últimos 4 meses.

O segmento que se destacou dentro da atividade foi o de serviços técnico-profissionais, com aumento de receita das empresas de agenciamento de espaços de publicidade; serviços de engenharia; e intermediação de negócios por meio de aplicativos ou plataformas de e-commerce.

Três dos cinco setores avançaram na passagem de abril para maio. Entre os que cresceram também estão em outros serviços (1,5%) e serviços de informação e comunicação (0,4%).

Por outro lado, o grupo de transportes (-0,3%) e os serviços prestados às famílias (-0,6%) registraram quedas no mês.