Viviane Varga é nomeada secretária adjunta do Tesouro Nacional

A economista Viviane Varga foi nomeada secretária adjunta do Tesouro Nacional. O ato de nomeação está publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira, 17.

Viviane Varga é graduada em Economia pela Universidade de Brasília (UnB) e mestre e doutora em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Servidora de carreira desde 1995, ela ocupava o cargo de auditora federal de finanças e controle, com experiência em finanças públicas, gestão fiscal, financiamento e administração da dívida pública e análise macroeconômica.

Em nota divulgada nesta manhã, a Secretaria do Tesouro Nacional destaca que Varga já trabalhou em diversas áreas do instituição, em diferentes funções técnicas e de gestão. "Iniciou a carreira pela área da Dívida Pública, atuou na Subsecretaria de Gestão Fiscal, foi chefe da Assessoria Econômica, de Assuntos Legislativos e de Comunicação do gabinete do Tesouro Nacional, e recentemente trabalhou na Subsecretaria de Planejamento Estratégico da Política Fiscal."

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

LEIA TAMBÉM: