Taxa de desemprego sobe pelo 2º mês e chega a 6,5% em janeiro

A taxa de desemprego no trimestre encerrado em janeiro de 2025 subiu para 6,5%, alta 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre de agosto a outubro de 2024 (6,2%).

Esta é a segunda variação positiva em sequência, após o menor nível de desocupação da série histórica registrado no trimestre móvel de setembro a novembro (6,1%).

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta quinta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O mercado financeiro projetava uma taxa de 6,6%.

Cerca de 7,2 milhões de pessoas estavam desocupadas no Brasil entre novembro de 2024 e janeiro de 2025 , segundo dados oficiais. O número representa um aumento de 5,3% em relação ao trimestre móvel anterior (agosto a outubro), o que significa mais 364 mil pessoas sem emprego .

Por outro lado, na comparação com o mesmo período do ano anterior, quando o país registrava 8,3 milhões de desocupados, houve uma queda de 13,1%, com 1,1 milhão de pessoas a menos sem trabalho .

