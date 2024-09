Receita Federal abre programa para regularização de bens no Brasil e no exterior Segundo a Secretaria do Ministério da Fazenda, a adesão vai até 15 de dezembro de 2024 e inclui pagamento de imposto de renda e multa

Ministério da Fazenda: os interessados em aderir ao programa devem pagar um imposto de renda de 15% sobre o valor desses ativos, além de uma multa de 100% sobre o imposto, totalizando 30% de recolhimento (Leandro Fonseca)