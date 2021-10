Privatização da Eletrobras: 14 bancos fazem proposta para coordenar oferta

Por Cristiane Lucchesi, da Bloomberg

A Eletrobras recebeu proposta de 14 bancos para coordenar o que pode ser uma das maiores ofertas de ações de uma empresa brasileira, de cerca de 103 bilhões de reais, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

A ideia é escolher quatro coordenadores globais e mais um banco que vai focar na distribuição para o varejo, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas, pois as conversas não são públicas. A butique de banco de investimento Laplace Finanças foi contratada como assessora da Eletrobras na transação, na qual o governo brasileiro pretende vender seu controle da empresa no mercado.

O plano é fazer uma primeira oferta de 23 bilhões de reais em novas ações com direito a voto a ser emitidas pela companhia em um aumento de capital provavelmente no início do ano que vem, segundo o BNDES. O governo não compraria ações e teria sua participação diluída.

Ofertas subsequentes seriam realizadas de ações já detidas pelo governo até que a sua fatia caísse para 45%, o que poderá acrescentar um volume de mais 80 bilhões de reais à transação. Hoje o governo, incluindo o BNDES, tem uma fatia de 61% na empresa.

No modelo desenhado, o governo ficaria com uma “golden share”, o que lhe daria direito de veto. A operação ainda precisa ser aprovada pelo Tribunal de Contas da União, ou TCU.

A Eletrobras não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A Laplace não quis comentar.

A transação foi aprovada nesta semana no Conselho do Programa de Parcerias de Investimento e segue em frente, apesar da crise política que pegou fogo, disseram as pessoas. O governo vai escolher um bom momento de mercado para vender, segundo as pessoas.

