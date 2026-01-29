Latam abre mais de 400 vagas em manutenção aeronáutica. Veja os requisitos

A Latam Airlines Brasil anunciou a abertura de mais de 400 vagas de trabalho na área de manutenção aeronáutica no país, em um movimento que vai além da expansão operacional e se consolida como uma estratégia estruturante de desenvolvimento de talentos, fortalecimento técnico e geração de empregos qualificados no setor aéreo brasileiro.

Desde 2021, a Latam ampliou em 33% o número de mecânicos no Brasil, evidenciando um ciclo contínuo de investimento em capacidade técnica, segurança operacional e formação profissional.

“A abertura de mais de 400 vagas reforça o investimento contínuo da Latam no Brasil, especialmente em eficiência operacional e na formação e desenvolvimento de profissionais altamente qualificados em manutenção aeronáutica. Essa iniciativa é estratégica para sustentar a expansão da nossa operação e fortalecer a cadeia de valor do setor aéreo no país”, afirma Alexandre Peronti, diretor de Manutenção da Latam Brasil.

Onde vão trabalhar?

Os profissionais selecionados terão a oportunidade de atuar com uma frota diversificada, que inclui aeronaves Boeing 767, 777 e 787, além dos modelos Airbus A319, A320, A321, A320neo e A321neo — e, futuramente, também o Embraer E2.

As oportunidades estão distribuídas em São Paulo, Guarulhos e São Carlos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e Brasília (DF).

Abaixo, veja as vagas abertas:

Auxiliar Técnico I – LATAM MRO de São Carlos (SP) e Salvador (BA)

– LATAM MRO de São Carlos (SP) e Salvador (BA) Auxiliar Técnico II – Guarulhos (SP), Santos Dumont (RJ), Salvador (BA), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF)

– Guarulhos (SP), Santos Dumont (RJ), Salvador (BA), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF) Mecânico(a) I – Santos Dumont (RJ) e Salvador (BA)

– Santos Dumont (RJ) e Salvador (BA) Mecânico(a) II – Guarulhos (SP) e Salvador (BA)

– Guarulhos (SP) e Salvador (BA) Mecânico(a) III, IV e V – Guarulhos (SP), Santos Dumont (RJ), Salvador (BA), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF)

– Guarulhos (SP), Santos Dumont (RJ), Salvador (BA), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF) Mecânico(a) Especialista – Guarulhos (SP), LATAM MRO de São Carlos (SP), Santos Dumont (RJ), Salvador (BA), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF)

– Guarulhos (SP), LATAM MRO de São Carlos (SP), Santos Dumont (RJ), Salvador (BA), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF) Mecânico(a) de Hangar I a V – LATAM MRO de São Carlos (SP)

– LATAM MRO de São Carlos (SP) Mecânico(a) de Estruturas I a III – Congonhas (SP) e Guarulhos (SP)

Quais são os benefícios?

O pacote de benefícios inclui assistência médica e odontológica, auxílio academia, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição, acesso a plataforma de cursos de idiomas e o programa de passagens aéreas com descontos para destinos domésticos e internacionais da Latam.

Formação como estratégia: a Escola LATAM de Mecânicos

A expansão das vagas ocorre em paralelo ao fortalecimento da Escola Latam de Mecânicos, projeto estruturado de formação técnica criado para atender à demanda crescente por profissionais qualificados no setor.

Inaugurada em dezembro de 2024, no Latam MRO de São Carlos (SP), a escola iniciou suas atividades com uma turma de 70 funcionários bolsistas, com bolsas de 75% do valor do curso. Em agosto de 2025, a companhia abriu a segunda turma, desta vez também para o público externo, selecionando 75 alunos — sendo 40% mulheres, um dado relevante em um setor historicamente masculino e que reforça a agenda de diversidade e inclusão da empresa.

A escola oferece o Curso Básico de Manutenção de Aeronaves e o Curso Complementar de Especialidades (Célula, Grupo Motopropulsor ou Aviônicos), com módulos de nove meses. As aulas técnicas são ministradas por especialistas da própria LATAM, enquanto as disciplinas complementares contam com professores externos.

Em janeiro de 2026, a Escola de Mecânicos foi expandida para o Centro de Manutenção da LATAM (CML) de Guarulhos (SP). Nesta fase inicial, as vagas são destinadas a funcionários, com previsão de abertura ao público externo em uma próxima etapa.

Com se inscrever?

Os candidatos podem conferir os detalhes e requisitos das vagas e realizar a inscrição até 13 de fevereiro pelo site da LATAM Airlines Brasil.

O que motiva a geração de empregos na Latam

O movimento de contratação acompanha a expansão da companhia no Brasil. Em 2025, a LATAM lançou 20 novas rotas domésticas, alcançando o maior número de destinos brasileiros de sua história, além de seis novas rotas internacionais.

Esse crescimento foi sustentado por investimentos estruturais, como o aporte de R$ 40 milhões para a construção de um novo hangar no LATAM MRO de São Carlos (SP), anunciado em novembro de 2024, com início de operação em setembro de 2025 e geração de cerca de 300 novos postos de trabalho.

Em 2026, a companhia mantém a estratégia de expansão com novas rotas internacionais para Ushuaia e Punta Cana e a inauguração de operações em Uberaba, seu 60º destino doméstico no Brasil.