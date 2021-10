Petrobras questiona governo sobre existência de estudos para privatização

A Petrobras informou nesta segunda-feira que questionou o governo, por meio do Ministério da Economia, sobre a existência ou não de estudos para privatização da companhia, conforme fato relevante.

A indagação veio após notícias de que há estudos no governo para um projeto de lei sobre a venda de ações da estatal e perda da maioria do controle acionário da Petrobras. O assunto foi revelado inicialmente pela CNN Brasil.

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), confirmou à Reuters que há estudos sobre o tema. "Não tem decisão tomada. Existem estudos a respeito", disse ele. "Primeiro precisamos avançar com os Correios."

Um pouco depois, Bezerra ressaltou mais uma vez que "vamos primeiro avançar com os correios", para completar: "e depois avaliar a possibilidade de se construir uma proposta para a Petrobras com conceitos próprios".

Em evento no fim da tarde no Palácio do Planalto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez acenos à privatização da Petrobras ao sugerir "pensar ousadamente" sobre a empresa, e destacou que a mera menção a esta possibilidade pelo presidente Jair Bolsonaro foi o suficiente para fazer as ações da petroleira dispararem.

Em entrevista a uma rádio, pela manhã, Bolsonaro confirmou que a privatização da Petrobras "entrou no radar" do governo, mas disse que não se trata de um processo imediato.

"Isso entrou no nosso radar. Mas privatizar qualquer empresa não é como alguns pensam, que é pegar a empresa botar na prateleira e amanhã quem der mais leva embora. É uma complicação enorme. Ainda mais quando se fala em combustível. Se você tirar do monopólio do Estado, que existe, e botar no monopólio de uma pessoa particular, fica a mesma coisa ou talvez até pior", disse Bolsonaro à rádio Caçula, de Três Lagoas (MS).

As ações preferenciais da Petrobras fecharam com valorização de 6,8%, enquanto as ordinárias avançaram 6,1%. O Ibovespa encerrou em alta de 2,28%.