Pedidos de seguro-desemprego caem 18% em agosto

Os pedidos de seguro-desemprego no Brasil totalizaram 463.835 em agosto, queda de 18,2% ante o mesmo período do ano passado e de 18,7% sobre julho deste ano, apontaram dados do Ministério da Economia nesta quinta-feira.

Nos oito primeiros meses do ano, foram 4.985.057 requisições, alta de 7,5% em relação a igual intervalo de 2019.