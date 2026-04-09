PCE: inflação de fevereiro dos EUA sobe 0,4% e consumo avança pouco

A inflação nos Estados Unidos em fevereiro seguiu elevada, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Bureau of Economic Analysis (BEA). Os números, no entanto, ainda não refletem os efeitos da guerra envolvendo o Irã sobre os preços.

O índice de preços de gastos com consumo (PCE), indicador preferido do Federal Reserve para medir a inflação, subiu 0,4% em fevereiro na comparação mensal. Em 12 meses, a alta foi de 3%.

Os dados mostram que a pressão inflacionária tem sido mais concentrada em bens, com avanço em itens como vestuário, produtos recreativos e energia desde o início do ano.

O indicador que exclui energia e habitação subiu 0,2%, o menor avanço desde setembro.

Consumo das famílias cresce pouco

O consumo das famílias nos Estados Unidos teve crescimento quase nulo em fevereiro. Os gastos dos consumidores, ajustados pela inflação, avançaram apenas 0,1% no mês, após ficarem estagnados em janeiro.

Os gastos com bens subiram pela primeira vez em três meses, impulsionados pela compra de veículos. Já os serviços avançaram levemente, puxados por transporte.

Renda recua em fevereiro

Segundo o BEA, a renda disponível real caiu 0,5% em fevereiro, a maior queda em quase um ano. Ao mesmo tempo, a taxa de poupança recuou para 4%.

A renda pessoal, sem ajuste pela inflação, também caiu, refletindo principalmente a redução em dividendos e transferências. Salários e rendimentos cresceram 0,2%, enquanto a renda com ativos recuou.