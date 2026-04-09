PCE: inflação de fevereiro dos EUA sobe 0,4% e consumo avança pouco

Apostas: mercado de previsão movimenta milhões de dólares sobre conflito no Irã. (Designed by/Freepik)
Redação Exame
Publicado em 9 de abril de 2026 às 13h14.
A inflação nos Estados Unidos em fevereiro seguiu elevada, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Bureau of Economic Analysis (BEA). Os números, no entanto, ainda não refletem os efeitos da guerra envolvendo o Irã sobre os preços.
O índice de preços de gastos com consumo (PCE), indicador preferido do Federal Reserve para medir a inflação, subiu 0,4% em fevereiro na comparação mensal. Em 12 meses, a alta foi de 3%.
Os dados mostram que a pressão inflacionária tem sido mais concentrada em bens, com avanço em itens como vestuário, produtos recreativos e energia desde o início do ano.
O indicador que exclui energia e habitação subiu 0,2%, o menor avanço desde setembro.
O consumo das famílias nos Estados Unidos teve crescimento quase nulo em fevereiro. Os gastos dos consumidores, ajustados pela inflação, avançaram apenas 0,1% no mês, após ficarem estagnados em janeiro.
Os gastos com bens subiram pela primeira vez em três meses, impulsionados pela compra de veículos. Já os serviços avançaram levemente, puxados por transporte.
Segundo o BEA, a renda disponível real caiu 0,5% em fevereiro, a maior queda em quase um ano. Ao mesmo tempo, a taxa de poupança recuou para 4%.
A renda pessoal, sem ajuste pela inflação, também caiu, refletindo principalmente a redução em dividendos e transferências. Salários e rendimentos cresceram 0,2%, enquanto a renda com ativos recuou.