Payroll dos EUA vem acima das expectativas com criação de 227 mil empregos

Os Estados Unidos criaram 227 mil vagas de emprego em novembro, de acordo com o payroll divulgado nesta sexta-feira, 6, pelo Departamento do Trabalho do país.

Os dados do mês apontam uma melhora, com 12 mil novos postos de trabalho abertos, quando a economia norte-americana abriu 12 mil postos de emprego.

A taxa de desemprego foi de 4,2%, enquanto o número de desempregados fechou o mês em 7,1 milhões.