Nova Bolsa de Valores é lançada no Rio e deve operar até 2025

Nesta quarta-feira, 3, a cidade do Rio de Janeiro foi oficializada como sede da nova bolsa de valores do Brasil, a ATS (American Trading Service). O anúncio ocorreu em um evento na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), que contou com a presença do prefeito Eduardo Paes (PSD) e de representantes da Americas Trading Group (ATG), empresa que vai ficar responsável pela operação.

A ATG é uma empresa de tecnologia que negocia ativos financeiros e já atua no Brasil, em outros países da América Latina e nos EUA, oferecendo uma plataforma para clientes operarem em Bolsas e outros mercados. Desde 2023, o controle da ATG pertence à Mubadala,dos Emirados Árabes Unidos. A localização da nova Bolsa na cidade ainda não foi definida.