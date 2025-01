Ricardo Nunes, prefeito de SP, é o entrevistado da EXAME desta quarta

O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), vai detalhar nesta quarta-feira, 15, às 11h15, os planos para os 100 primeiros dias da gestão municipal em entrevista ao programa Macro em Pauta, da EXAME (assista a todas as entrevistas aqui). A entrevista terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da EXAME.

Depois de vencer uma das eleições mais acirradas da história da capital paulista, Nunes promete uma série de entregas nos primeiros meses do novo governo. Entre as ações previstas estão a conclusão de obras de novos Centros Educacionais Unificados (CEUs), corredores de ônibus, entrega de equipamentos de saúde e avanços na agenda de habitação, para reduzir o pagamento de auxílio-aluguel.

Questões como segurança pública, Cracolândia, revitalização do centro, melhoria do transporte público e apagões da Enel — concessionária responsável pela distribuição de energia na cidade — estão entre os principais desafios do prefeito neste novo mandato.

A entrevista será conduzida por André Martins, repórter de Brasil e economia na EXAME, e Luciano Pádua, editor de macroeconomia da EXAME.

Quem é Ricardo Nunes

Ricardo Nunes tem 56 anos, é advogado, empresário e filiado ao MDB. Foi vereador em São Paulo por duas vezes (eleito em 2012 e 2016) antes de assumir o cargo de vice-prefeito de Bruno Covas (PSDB) em 2016. Com a morte do então prefeito, Nunes assumiu a prefeitura em maio de 2021.

Como prefeito, Nunes enfrentou a pandemia de covid-19, eleições nacionais polarizadas e reformas impopulares. O político do MDB tem fortes ligações com a Igreja Católica — enquanto vereador, trabalhou para regularizar templos religiosos — além de conexões com empresários. Durante sua atuação na Câmara de Vereadores, participou de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), como a dos bancos, que investigou a sonegação de impostos.

Em 2024, Nunes foi reeleito prefeito em uma das eleições mais disputadas da história da cidade desde a redemocratização. O emedebista superou o deputado Guilherme Boulos (PSOL) e o influenciador Pablo Marçal no primeiro turno por uma diferença mínima.

No segundo turno, Nunes consolidou sua vitória com uma vantagem mais confortável sobre o deputado federal, vencendo por mais de 1 milhão de votos. O prefeito venceu em 54 zonas eleitorais.