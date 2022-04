Inflação na União Europeia bate nova máxima recorde em março

A inflação anual na zona do euro disparou a 7,5% em março, batendo nova máxima recorde e complicando a situação do Banco Central Europeu em meio a os preços elevados e a desaceleração do crescimento econômico.

Onde Paulo Guedes, Arthur Lira e Joe Biden se encontram? No curso da EXAME, que te mostra como a política mexe com seu bolso e como investir.

A alta dos preços ao consumidor nos 19 países que usam o euro acelerou depois de chegar a 5,9% em fevereiro, informou a Eurostat nesta sexta-feira, ficando bem acima da expectativa de 6,6% conforme a guerra na Ucrânia e as sanções à Rússia elevam os preços dos combustíveis e do gás natural a recordes.

Embora a energia tenha exercido o maior peso, a inflação dos alimentos, serviços e bens duráveis também ficou acima da meta de 2% do BCE, mostrando que a alta dos preços é generalizada e não apenas um reflexo do petróleo caro.