Inflação desacelera em abril, mas atinge 6,76% em 12 meses

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,31% em abril, após alta de 0,93% no mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 11.

Nos últimos 12 meses, a alta acumulada é de 6,76%, acima do aumento observado nos 12 meses imediatamente anteriores, contados a partir de março. Nos primeiros quatro meses do ano, o índice acumula aumento de 2,37%.

A variação acumulada de 12 meses está acima do teto da meta do governo para 2021, de 5,25%. O gerente da pesquisa, Pedro Kislanov, atenta ainda para o fato de o resultado incluir deflações de meses do ano passado. “Há também o efeito das duas deflações que tivemos no ano passado, em abril e maio. Quando olhamos para os 12 meses, estamos tirando uma deflação de 2020 e adicionando uma variação positiva agora”, diz.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo instituto, oito tiveram alta de preços em abril. O maior impacto veio da categoria de saúde e cuidados pessoais, com alta de 1,19%, com maior infuência do aumento nos produtos farmacêuticos, depois da autorizção do reajuste de até 10,08% no preço dos medicamentos no começo do mês.

A segunda maior contribuição foi da categoria de Alimentação e bebidas, com alta de 0,4%. A única queda no mês ocorreu em transportes, com uma variação negativa de 0,08%, após altas de 2,28% e 3,81% em fevereiro e março, respectivamente.

Segundo o pesquisador, as carnes, que acumularam alta de 35,05% nos últimos 12 meses, tiveram alta nos preços em abril principalmente por conta da inflação de custos da ração animal. “Estamos em um momento em que há uma grande alta no preço das commodities. Nesse caso, principalmente a soja e o milho estão impactando os custos do produtor e isso acaba influenciando o preço final do produto no mercado”, afirma.

No relatório Focus mais recente, divulgado na segunda pelo Banco Central, a expectativa para a inflação deste ano foi elevada para 5,06%. Na semana passada, a instituição elevou a taxa Selic frente à pressão inflacionária para 3,5% e indicou que pode fazer um novo ajuste de 0,75 ponto percentual para cima em junho.

Preços ao consumidor

Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), também medido pelo IBGE, teve alta de 0,38% em abril, o que representa desaceleração em relação a março, quando o aumento foi de 0,86%. Nos últimos 12 meses, o índice acumula alta de 7,59%, acima dos 6,94% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Nos quatro primeiros meses do ano, o INPC teve alta acumulada de 2,35%.

Todas as categorias da pesquisa tiveram variação positiva no mês.

