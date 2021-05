Inflação ao consumidor nos EUA salta em abril

A inflação ao consumidor nos Estados Unidos aceleraram no ano até abril, com uma leitura do núcleo da inflação ultrapassando a meta de 2% do Federal Reserve (Fed), refletindo a demanda reprimida com a reabertura da economia, as restrições de oferta e fatores técnicos.

Os preços ao consumidor medidos pelo índice PCE, excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, aumentaram 0,7% no mês passado, após ganhar 0,4% em março, disse o Departamento do Comércio nesta sexta-feira.

No acumulado de 12 meses até abril, o chamado núcleo do índice de inflação PCE saltou 3,1%, após avanço de anual de 1,9% em março.

Economistas consultados pela Reuters previam que o núcleo do índice de inflação PCE nos EUA aumentaria 0,6% em abril e saltaria 2,9% no comparativo anual.

O núcleo do índice PCE é a medida de inflação preferida do Fed.