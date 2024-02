Governo lança programa proteção cambial para investimento verde com R$ 27 milhões do BID

O Ministério da Fazenda apresentou, nesta segunda-feira, em São Paulo, o programa Eco Invest Brasil, que visa incentivar a entrada de capital estrangeiro no país, com foco em investimentos voltados para financiar a agenda de transição energética. Uma Medida Provisória será editada com as ações do programa.

Memorando entre o governo e organismos internacionais, como Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial, foram assinados para garantir parte do financiamento que será feito. A previsão do governo é que as quatro linhas de crédito alcancem de US$ 1 bilhão a US$ 2 bilhões anuais. Os veículos financeiros para captar recursos, pelo governo, virão do BID, do Banco Mundial e do Fundo Clima.

Parte do programa envolve apoio do BID no valor de US$ 5,4 bilhões (cerca de R$ 27 bilhões), para atuar na aquisição de derivativos externos, com intermédio do Banco Central, que serão ofertados no mercado local. Dos recursos do BID, US$ 2 bilhões serão aplicados nas transações contratuais de crédito. Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial