Na China, PBoC mantém principais taxas de juros (LPRS) inalteradas

O Banco do Povo da China (PBoC, o banco central do país) manteve as principais taxas de juros inalteradas, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, 20, no horário local.

A chamada taxa de juros de referência para empréstimos (LPR, na sigla em inglês) de 1 ano foi mantida em 3,45%, enquanto a de 5 anos permaneceu em 3,95%.

Em fevereiro, o PBoC reduziu a taxa de juros de referência de 5 anos de 4,20% para 3,95%, a primeira alteração desde agosto.

*Com informações da Dow Jones Newswires.