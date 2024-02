Haddad lidera primeira reunião do G20 com ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais

O ministro da Fazenda Fernando Haddad Fernando Haddad vai liderar a primeira reunião ministerial da Trilha de Finanças do G20. O encontro será sediado no Pavilhão da Bienal, em São Paulo, entre 28 e 29 de fevereiro, no Pavilhão da Bienal.

A reunião contará com a presença dos ministros das Finanças e dos presidentes dos bancos centrais dos países membros. O Brasil será representado por Haddad e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central.

Antes do encontro principal, ocorrerá a segunda reunião de deputies, que contará com a presença de representantes em nível vice-ministerial das Finanças e dos bancos centrais, em 26 e 27 de fevereiro, no mesmo local. Durante o evento, o Ministério da Fazenda será representado pela embaixadora Tatiana Rosito, secretária de Assuntos Internacionais da pasta e coordenadora da Trilha de Finanças.

Segundo o Ministério da Fazenda, a Trilha de Finanças do G20 vai propor discussões sobre o papel das políticas públicas na redução das desigualdades, junto com as prioridades gerais do Brasil no G20.

A reunião ministerial abordará também as perspectivas globais em relação desafios macroeconômicos, como crescimento, emprego, inflação e estabilidade financeira. Os debates visam identificar melhores práticas para lidar com o aumento da dívida global, o financiamento para o desenvolvimento sustentável, a taxação internacional e as perspectivas do setor financeiro para os próximos anos.

O primeiro encontro da Trilha de Finanças ocorreu em dezembro de 2023, em Brasília, com as participações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Quem vai participar na reunião?