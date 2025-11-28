Governo detalha congelamento de R$ 7,7 bi no Orçamento de 2025

Repórter
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 21h26.
O governo federal divulgou nesta sexta-feira, 28, um decreto de programação orçamentária que diminui o volume de recursos congelados no Orçamento de 2025, passando de R$ 12,1 bilhões para R$ 7,7 bilhões.
Os ministérios mais impactados com o bloqueio são o Ministério das Cidades, com R$ 1,2 bilhão, e o Ministério da Agricultura e Pecuária, que terá R$ 475 milhões retidos. Na sequência, aparecem os ministérios da Defesa (R$ 456,8 milhões) e Saúde (R$ 405 milhões).
Com exceção do Ministério da Educação, todas as outras pastas continuam com recursos bloqueados até o final do ano.
No relatório anterior, de setembro, o bloqueio de recursos era de R$ 12,1 bilhões, sem previsão de contingenciamento. Já na última sexta-feira, 21, o governo fez uma revisão e ajustou os números para R$ 4,4 bilhões em bloqueios de despesas e R$ 3,3 bilhões em contingenciamento.
Desses valores, R$ 5 bilhões correspondem a recursos do Executivo, enquanto os R$ 2,7 bilhões restantes referem-se a despesas com emendas parlamentares do Congresso Nacional.
Esses bloqueios e contingenciamentos têm o objetivo de equilibrar as receitas e despesas do governo, respeitando a meta fiscal de zero para 2025.
O bloqueio de despesas ocorre quando os gastos ultrapassam os limites impostos pela regra fiscal, enquanto o contingenciamento é acionado quando as receitas ficam aquém das expectativas e a meta fiscal não é cumprida. Para 2025, a meta fiscal é de zero, com uma margem de tolerância de 0,25% do PIB, permitindo um déficit de até R$ 31 bilhões.
|Órgãos
|R$ (em milhões)
|Ministério das Cidades
|1.260
|Ministério da Agricultura e Pecuária
|474,9
|Ministério da Defesa
|456,8
|Ministério da Saúde
|405,0
|Ministério da Ciência e Tecnologia
|102,7
|Ministério da Fazenda
|194,2
|Ministério do Desenvolvimento e Indústria
|20,3
|Ministério da Justiça e Segurança Pública
|79,1
|Ministério de Minas e Energia
|45,8
|Ministério da Previdência Social
|155,4
|Ministério das Relações Exteriores
|81,5
|Ministério dos Transportes
|85,3
|Ministério do Trabalho e Emprego
|25,4
|Ministério das Comunicações
|17,1
|Ministério da Cultura
|22,1
|Ministério do Meio Ambiente
|3,7
|Ministério da Gestão
|31,1
|Ministério do Planejamento e Orçamento
|31,9
|Ministério do Desenvolvimento Agrário
|74,8
|Ministério do Esporte
|17,0
|Ministério da Integração e Desenvolvimento
|331,4
|Ministério do Turismo
|252,1
|Ministério do Desenvolvimento Social
|342,0
|Ministério da Pesca
|5,9
|Advocacia-Geral da União
|14,8
|Ministério das Mulheres
|7,4
|Ministério da Igualdade Racial
|12,1
|Ministério dos Portos e Aeroportos
|282,4
|Ministério do Empreendedorismo
|13,6
|Ministério dos Direitos Humanos
|5,8
|Ministério dos Povos Indígenas
|7,3