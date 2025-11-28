Governo detalha congelamento de R$ 7,7 bi no Orçamento de 2025

O governo federal divulgou nesta sexta-feira, 28, um decreto de programação orçamentária que diminui o volume de recursos congelados no Orçamento de 2025, passando de R$ 12,1 bilhões para R$ 7,7 bilhões.

Os ministérios mais impactados com o bloqueio são o Ministério das Cidades, com R$ 1,2 bilhão, e o Ministério da Agricultura e Pecuária, que terá R$ 475 milhões retidos. Na sequência, aparecem os ministérios da Defesa (R$ 456,8 milhões) e Saúde (R$ 405 milhões).

Com exceção do Ministério da Educação, todas as outras pastas continuam com recursos bloqueados até o final do ano.

No relatório anterior, de setembro, o bloqueio de recursos era de R$ 12,1 bilhões, sem previsão de contingenciamento. Já na última sexta-feira, 21, o governo fez uma revisão e ajustou os números para R$ 4,4 bilhões em bloqueios de despesas e R$ 3,3 bilhões em contingenciamento.

Desses valores, R$ 5 bilhões correspondem a recursos do Executivo, enquanto os R$ 2,7 bilhões restantes referem-se a despesas com emendas parlamentares do Congresso Nacional.

Entenda a decisão do governo

Esses bloqueios e contingenciamentos têm o objetivo de equilibrar as receitas e despesas do governo, respeitando a meta fiscal de zero para 2025.

O bloqueio de despesas ocorre quando os gastos ultrapassam os limites impostos pela regra fiscal, enquanto o contingenciamento é acionado quando as receitas ficam aquém das expectativas e a meta fiscal não é cumprida. Para 2025, a meta fiscal é de zero, com uma margem de tolerância de 0,25% do PIB, permitindo um déficit de até R$ 31 bilhões.

Confira a lista de ministérios afetados:

Órgãos R$ (em milhões) Ministério das Cidades 1.260 Ministério da Agricultura e Pecuária 474,9 Ministério da Defesa 456,8 Ministério da Saúde 405,0 Ministério da Ciência e Tecnologia 102,7 Ministério da Fazenda 194,2 Ministério do Desenvolvimento e Indústria 20,3 Ministério da Justiça e Segurança Pública 79,1 Ministério de Minas e Energia 45,8 Ministério da Previdência Social 155,4 Ministério das Relações Exteriores 81,5 Ministério dos Transportes 85,3 Ministério do Trabalho e Emprego 25,4 Ministério das Comunicações 17,1 Ministério da Cultura 22,1 Ministério do Meio Ambiente 3,7 Ministério da Gestão 31,1 Ministério do Planejamento e Orçamento 31,9 Ministério do Desenvolvimento Agrário 74,8 Ministério do Esporte 17,0 Ministério da Integração e Desenvolvimento 331,4 Ministério do Turismo 252,1 Ministério do Desenvolvimento Social 342,0 Ministério da Pesca 5,9 Advocacia-Geral da União 14,8 Ministério das Mulheres 7,4 Ministério da Igualdade Racial 12,1 Ministério dos Portos e Aeroportos 282,4 Ministério do Empreendedorismo 13,6 Ministério dos Direitos Humanos 5,8 Ministério dos Povos Indígenas 7,3

Fonte: Ministério do Planejamento e Orçamento