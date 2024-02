Gastos de turistas no Brasil é o maior desde 1995

O primeiro ano do governo de Luiz Inácio Lula da Silva registrou recorde nos gastos de estrangeiros no Brasil, conforme dados do Banco Central divulgados nesta segunda-feira. Na conta de viagens, pessoas de diferentes nacionalidades gastaram US$ 6,9 bilhões no país em 2023, o maior valor desde 1995, quando a séria história do BC foi iniciada.

O mais próximo desse patamar foi o ano de 2014, quando os turistas gastaram US$ 6,84 bilhões, durante a Copa do Mundo. Em 2022, os estrangeiros injetaram US$ 4,9 bilhões em despesas com viagens.

Para elevar o número de visitantes estrangeiros no Brasil, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) diz que tem focado na ampliação da conectividade aérea internacional.

O blog do Ancelmo Gois, do GLOBO, mostrou que a Agência fará evento no Galeão para celebrar gasto recorde de turistas estrangeiros no Brasil.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, cita que há uma confluência de fatores para o recorde da série histórica, incluindo projetos da Agência e, segundo ele, as viagens do presidente Lula para “reconectar o Brasil ao mundo":

— Com um portal de inteligência de dados, sabemos que turista vem para o Brasil e qual a demanda na Argentina, EUA, Chile, França, e podemos promover o Brasil. Há também um diálogo muito profundo com as companhias aéreas, para estudos de novos voos — cita Freixo, ao GLOBO.

O número pode não se repetir em 2024. Nesse ano, passa a vigorar a exigência de visto para turistas provenientes do Canadá, Austrália e Estados Unidos (EUA), ao entrarem no Brasil. A medida foi adiada para abril, após pedidos da Embratur.

Gastos de brasileiros

Já a despesa de brasileiros com viagens para o exterior foi a maior desde 2019, antes da pandemia de Covid-19.

Os turistas do Brasil gastaram US$ 14,5 bilhões lá fora. Em 2019, foram US$ 17,5 bilhões.

Na série histórica do Banco Central, os anos de maiores despesas de brasileiros em diferentes países foram 2013 e 2014, com gastos superiores a US$ 25 bilhões.