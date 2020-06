FMI: é provável contração mais forte do que o esperado nos EUA no 2º tri

O bloqueio nos Estados Unidos contra o coronavírus durou mais do que o esperado, apesar de reversão de algumas restrições à mobilidade, indicando uma contração mais profunda do que o esperado no Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, informou o Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta quinta feira.

Os detalhes serão divulgados quando o FMI liberar a atualização de seu relatório Perspectiva Econômica Global, em 24 de junho, disse o porta-voz Gerry Rice em entrevista coletiva online.

Ele disse que a economia chinesa está ganhando força, com dados de alta frequência mostrando recuperação mais forte do que o esperado em investimentos e serviços até maio. No geral, o balanço de riscos permaneceu inclinado para o lado negativo, disse ele.