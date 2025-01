FMI alerta para produtividade 'decepcionante' da economia global com exceção dos EUA

Mesmo com alíquota de IVA reduzida, advogado pode pagar imposto maior após reforma; veja simulações

Profissionais da área não pagarão a alíquota cheia prevista em, no mínimo, 26,5% de CBS e IBS, mas, ainda assim, podem passar de 9,22%, no Simples Nacional, por exemplo, para 21,96% no híbrido