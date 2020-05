Exportação de soja bate 12,2 mi de toneladas no mês e supera maio de 2019

A exportação de soja do Brasil até a terceira semana de maio (15 dias úteis) somou 12,2 milhões de toneladas e já superou o volume embarcado em todo o mesmo mês de 2019 (10 milhões t), de acordo com dados publicados nesta segunda-feira pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

O país, que é o maior produtor e exportador do grão, está escoando uma safra recorde da oleaginosa e tem contado com uma demanda firme da China, assim como um câmbio favorável aos embarques, o que também auxilia as exportações de açúcar.

As exportações do adoçante acumularam 2,15 milhões de toneladas até a terceira semana deste mês, ante 1,51 milhão de toneladas embarcadas nos 22 dias úteis de maio de 2019.

Em meio a uma safra com mix de produção mais voltado para a fabricação de açúcar e com os efeitos das medidas de isolamento pressionando a demanda por etanol, a indústria do setor espera avanço nos embarques à China após redução na tarifa de importação do país.

As vendas externas de café verde atingiram 2,83 milhões de sacas de 60 quilos nas três primeiras semanas de maio. No mesmo mês do ao passado, o volume total embarcado foi de 3,28 milhões de sacas. Em maio deste ano, a média diária de embarques está 26,6% mais elevada.

Na área de proteína animal, as exportações de carne bovina in natura alcançaram 114 mil toneladas até a terceira semana de maio, com média diária 35,5% maior na variação anual também impulsionada pela demanda chinesa.

A China importou 160 mil toneladas de carne bovina em abril, no mundo, alta de 28% na comparação anual. Nos primeiros quatro meses do ano, as importações da proteína bovina cresceram em 54%, para 680 mil toneladas, segundo dados alfandegários do país.

Já na indústria extrativista, os embarques de minério de ferro do Brasil somaram 15 milhões de toneladas no período avaliado pela Secex, queda de 26% na média diária de embarques.

As exportações de petróleo, no entanto, também superaram o volume total embarcado em maio do ano passado. Até a terceira semana deste mês, foram exportadas 6,4 milhões de toneladas, ante as 4,83 milhões de toneladas embarcadas nos 22 dias úteis de maio do ano anterior