EUA se comprometem a ter 'juros especiais' em custos com cuidados de saúde

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que seu governo se compromete a ter "juros especiais" para tornar os custos com cuidados de saúde mais acessíveis.

"Estamos nos comprometendo a ter juros especiais para tornar os cuidados de saúde mais acessíveis", afirmou Biden em seu perfil no Twitter, sem entrar em detalhes sobre o valor.

For too long, American families have been crushed by high prescription drug costs.

Costs higher than what people in other countries pay.

It’s flat wrong.

We’re taking on special interests to make health care more affordable.

— President Biden (@POTUS) March 5, 2023