Embraer e Adani assinam memorando para instalar montagem do E175 na Índia

NOVA DÉLI* e SÃO PAULO - A Embraer e o Grupo Adani, empresa líder no setor aeroespacial e de defesa da Índia, anunciaram neste sábado, 21, um Memorando de Entendimento (MoU) ampliado para estabelecer uma linha de montagem final para o jato regional E175, no âmbito do programa de Aeronaves de Transporte Regional (RTA) da Índia.

O documento foi assinado por Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer, e por Jeet Adani, Diretor da Adani Defence & Aerospace, na presença do Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do Ministro do Comércio e Indústria da Índia, Piyush Goyal.

Segundo os executivos das empresas, a parceria industrial tem como objetivo estruturar a produção do E175 na Índia. As empresas trabalham em conjunto para avançar nos detalhes do acordo.

“O E175 tem um histórico reconhecido de operação em rotas regionais de alta frequência em diversos mercados, e a Índia é um dos principais países em expansão nesse segmento”, afirmou Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer.

“Esta assinatura representa um marco importante para a parceria, à medida que seguimos trabalhando em todos os aspectos relacionados à implantação da linha de montagem final no país, incluindo a obtenção de encomendas.”

Segundo Gomes Neto, o memorando deve evoluir para um contrato definitivo caso as encomendas alcancem cerca de 200 aeronaves, número considerado ideal pela companhia.

"O plano é montá-la na Índia, com peças produzidas pela própria indústria indiana. Estamos há um ano e meio trabalhando nesse processo de produtização, com a estruturação de centros de treinamento e de manutenção, além de todo um ecossistema preparado para que essas aeronaves operem com sucesso na Força Aérea Indiana", afirmou.

O executivo da Embraer acrescentou que existe a perspectiva de transformar a Índia em uma "base para atender mercados vizinhos com esse modelo".

Hoje, a Embraer tem uma presença consolidada na Índia, com cerca de 50 aeronaves e 11 modelos atualmente em operação nos segmentos comercial, de defesa e de aviação executiva.

Como um dos mercados de aviação que mais crescem no mundo em termos de tráfego de passageiros, a Índia tem demanda estimada de ao menos 500 aeronaves na faixa de 80 a 146 assentos nos próximos 20 anos.

Essa projeção reflete, segundo o governo indiano, o aumento da necessidade de conectividade regional e de curta distância, impulsionada pelo uso de jatos menores e mais eficientes.

“Estamos estruturando o segmento de jatos regionais na Índia. Esse é um passo importante rumo a uma aviação autossuficiente, capaz de reduzir as distâncias entre áreas urbanas e rurais, gerar empregos de alta qualificação e fortalecer a posição do país na indústria aeroespacial global”, afirmou Ashish Rajvanshi, Presidente e CEO da Adani Defence & Aerospace.

Segundo a empresa, o E175 tem capacidade para até 88 passageiros e é ideal para atender mercados pouco explorados em cidades de pequeno e médio porte na Índia. O plano é viabilizar novas rotas, ampliar a conectividade, assegurar operações confiáveis e acelerar a expansão da aviação regional.

Esse é o segundo MOU assinado pela Embraer na Índia. Na sexta-feira, 20, a empresa firmou um memorando com a Hindalco Industries Limited para avaliar e desenvolver oportunidades de negócios na Índia.

Firmado em Nova Delhi, o acordo prevê a análise da fabricação local de matérias-primas de alumínio aeroespacial, com o objetivo de apoiar as iniciativas industriais da Embraer no país e fortalecer a c

* O jornalista viajou a convite da ApexBrasil