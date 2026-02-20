Embraer firma parceria com Hindalco e amplia presença na Índia

A Embraer anunciou a assinatura de um memorando de entendimento (MoU, em inglês) com a Hindalco Industries Limited para avaliar e desenvolver oportunidades de negócios na Índia.

Firmado em Nova Delhi, o acordo prevê a análise da fabricação local de matérias-primas de alumínio aeroespacial, com o objetivo de apoiar as iniciativas industriais da Embraer no país e fortalecer a cadeia de suprimentos.

O comunicado foi divulgado nesta sexta-feira, 20, e reforça o alinhamento da Embraer ao programa governamental indiano "Make in India", que busca ampliar a produção e a capacidade industrial doméstica.

O vice-presidente executivo de Compras Globais e Cadeia de Suprimentos da Embraer, Roberto Chaves, vê a atuação conjunta reforçando a identificação de parceiros locais com potencial para se tornarem fornecedores globais.

"A iniciativa fortalece o empenho da Embraer no avanço do ecossistema aeroespacial na Índia, criando valor em toda a cadeia de suprimentos no longo prazo." Roberto Chaves, vice-presidente executivo de Compras Globais e Cadeia de Suprimentos da Embraer

De acordo com o executivo, a iniciativa deve acelerar o desenvolvimento da base industrial indiana, ao mesmo tempo em que gera valor de longo prazo para toda a cadeia de suprimentos.

Consolidação no ecossistema indiano

O novo movimento institucional ocorre em meio à expansão contínua da Embraer na Índia, onde a companhia mantém diálogo ativo com lideranças governamentais e representantes da indústria.

Recentemente, a empresa também firmou um acordo estratégico com a Adani Defence & Aerospace para o desenvolvimento de um ecossistema integrado de aeronaves voltado à aviação comercial regional.

A parceria com o grupo Adani prevê cooperação em frentes que vão da fabricação de aeronaves e estruturação da cadeia de suprimentos à oferta de serviços de pós-venda e treinamento de pilotos.

A iniciativa está alinhada a programas nacionais de autossuficiência e de ampliação da conectividade aérea regional, segundo a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal.

A Índia é um mercado estratégico para a companhia e a integração com capacidades industriais locais permitirá avaliar soluções competitivas para o programa de Aeronaves de Transporte Regional (RTA).

É o que destaca o presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, Arjan Meijer, às autoridades do Brasil, ao passo que a Embraer mantém uma frota de 47 aeronaves em operação no Índia.

Elas estão distribuídas em diferentes segmentos, como jatos executivos utilizados pelo governo indiano e as aeronaves "Netra" AEW&C, operadas pela Força Aérea Indiana.

Análise de mercado e perspectivas operacionais

Sob a ótica financeira, os movimentos da fabricante na Ásia são acompanhados de perto pelo mercado de capitais. No BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), os analistas destacam que a Índia apresenta oportunidades estruturais de crescimento.

Atualmente, o país possui três vezes mais rotas aéreas do que há uma década. O backlog (carteira de encomendas) da Embraer alcançou o recorde de US$ 31,6 bilhões ao fim de 2025, refletindo a forte demanda do setor.

O foco dos investidores, para o banco, tende a migrar da entrada de novos pedidos para a capacidade de execução da carteira já contratada, bem como para a expansão das margens de lucro.